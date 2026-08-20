La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e le ferie "cancellate": l'ironia del conduttore accende la polemica

Pubblicazione: 20 agosto alle 10:32

Il palinsesto estivo della televisione italiana non concede soste e, anche in pieno agosto, la battaglia degli ascolti nell'access prime time continua ad accendere le serate del pubblico da casa. Tra i protagonisti indiscutibili di questa stagione c'è Gerry Scotti, al timone del grande successo di Canale 5, La Ruota della Fortuna. Nella puntata andata in onda mercoledì 19 agosto 2026, il conduttore ha conquistato ancora una volta l'attenzione dei telespettatori lanciando una stoccata intrisa di ironia sulla decisione di Mediaset di non mandare in vacanza il programma.

Durante l'appuntamento quotidiano con il popolare game show, Gerry Scotti non ha perso l'occasione perIn un momento di pausa tra un tabellone e l'altro, il conduttore si è rivolto al pubblico e alla sua compagna di avventura, Samira Lui, soffermandosi proprio sul fatto di trovarsi in studio nei giorni più caldi dell'anno anziché godersi il meritato riposo estivo.

"Ci hanno fatto restare qui", ha ironizzato Scotti con il suo inconfondibile stile arguto e bonario, lasciando intendere come i vertici dell'azienda abbiano preferito blindare il palinsesto estivo facendo affidamento sulla forza del format e sull'affetto degli spettatori. Un siparietto divertente che ha visto la partecipazione della stessa Samira Lui, verso la quale Scotti ha fatto anche un invito speciale e una proposta per affrontare con leggerezza queste intense giornate di registrazioni.

La Ruota della Fortuna- foto Mediaset

Le parole di Gerry Scotti, per quanto pronunciate con il solito tono scherzoso che lo contraddistingue, hanno immediatamente scatenato l'interesse degli utenti sui social network. Tra i commenti, moltissimi telespettatori si sono divertiti a rilanciare la "protesta" del conduttore per le ferie slittate. Se da un lato parte del pubblico da casa ha espresso vicinanza e affetto per l'impegno instancabile del presentatore e del cast, dall'altro la battuta ha riaperto il dibattito sulla tendenza delle reti televisive a prolungare la stagione dei game show senza pause estive.

Il confronto estivo tra Canale 5 e la concorrenza Rai impone infatti ritmi serrati e la presenza di volti amati come quello di Scotti garantisce continuità di ascolti e fidelizzazione. Nonostante la stanchezza e le battute sul desiderio di ferie,collezionando ottimi dati di ascolto e confermando l'alchimia vincente tra Gerry Scotti e Samira Lui. Il pubblico apprezza la spontaneità e la capacità del conduttore di trasformare anche un potenziale momento di fatica in una gag spassosa capace di far sorridere l'intera platea televisiva.