La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si emoziona in diretta: le parole di Samira Lui sorprendono tutti

Pubblicazione: 10 luglio alle 11:42

l preserale di Canale 5 si conferma non solo un gioco avvincente, ma un vero e proprio generatore di momenti cult per il pubblico e per i social. Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 9 luglio 2026, a rubare la scena alla competizione tra i concorrenti è stato un esilarante botta e risposta tra i due conduttori dello show. Al centro della scena, la bellissima co-conduttrice Samira Lui, che non ha perso l'occasione di punzecchiare bonariamente il re dei quiz, Gerry Scotti, facendo riferimento a uno dei suoi traguardi più recenti e prestigiosi al di fuori degli studi televisivi: il titolo di "Dottore".

Samira Lui commuove Gerry Scotti-foto Mediasetinfinity

L'atmosfera si è scaldata quando Samira, con il suo solito sorriso smagliante e un pizzico di sana ironia, si è rivolta a Gerry ricordando a tutti la laurea magistrale honoris causa in Scienze e tecniche della comunicazione che il conduttore ha ricevuto poche settimane fa all'Università dell'Insubria. Guardandolo scherzosamente dall'alto del tabellone, Samira ha esclamato:Senti un po', ma visto che ormai sei ufficialmente un Dottore, non è che adesso per girare la ruota o per indovinare i tabelloni ci serve una ricetta medica firmata da te?"

La battuta ha scatenato immediatamente l'applauso e le risate del pubblico in studio. È emersa così tutta la freschezza di Samira, capace di ironizzare con grandissimo garbo su un momento così importante per la vita di Gerry, che per una volta si è trovato a essere "vittima" delle punzecchiature invece che l'autore. Gerry Scotti, da fuoriclasse assoluto della televisione italiana, non si è certo fatto trovare impreparato. Incassato il colpo con un gran sorriso, ha risposto prontamente mantenendo altissimo il livello del siparietto:

poi non ti preoccupare, non toglierò il lavoro a nessun medico vero... anche se un po' di scaramanzia per quel titolo la conservo ancora!". Il conduttore ha poi ironizzato sul fatto che, nonostante la laurea, il suo compito principale resta sempre lo stesso: fare da "badante" e da intrattenitore per i milioni di italiani che lo seguono a cena, un ruolo che ricopre con successo da quasi cinquant'anni.

Tra una battuta sulla laurea e l'altra, la gara del 9 luglio è scivolata via tra grandissimi colpi di scena. A spuntarla sui rivali è stato il concorrente Simone, un tecnico radiologo di Sondrio (un altro "dottore" in studio, per rimanere in tema!). Simone è riuscito a conquistare il titolo di nuovo campione spodestando la concorrenza, anche se la Ruota delle Meraviglie finale gli ha negato il super premio in gettoni d'oro. Ma a vincere, ancora una volta, è stata l'alchimia d'oro tra Gerry e Samira.