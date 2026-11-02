La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sorprende tutti con un ricordo d'infanzia: "Ero mingherlino"
Gerry Scotti racconta a La Ruota della Fortuna un ricordo della sua infanzia: il soggiorno a San Pellegrino suggerito dal medico e la battuta finale.
Un aneddoto personale, raccontato con la consueta ironia, ha reso speciale l'apertura de La Ruota della Fortuna di domenica 1° novembre 2026. Gerry Scotti ha approfittato della presenza di alcuni spettatori provenienti da San Pellegrino Terme per tornare indietro nel tempo e condividere un episodio legato alla sua infanzia. Un ricordo che coinvolge la mamma, il consiglio di un medico e un periodo trascorso in una località della Val Brembana. Il conduttore ha concluso il racconto con una battuta che ha strappato un sorriso anche a Samira Lui: "Il viaggio ha dato i suoi frutti".
A distanza di tanti anni, Gerry ha rievocato quell'esperienza senza nascondere il divertimento per il modo in cui si è conclusa. "Se avete un bambino gracilino portatelo a San Pellegrino", ha scherzato rivolgendosi al pubblico. Samira Lui ha raccolto la battuta, osservando che quel soggiorno aveva effettivamente prodotto i suoi risultati. Da qui la risposta del conduttore: "Il viaggio ha dato i suoi frutti".
La serata è poi proseguita con la consueta sfida tra i concorrenti. A difendere il titolo c'era Andrea, originario di Portogruaro e residente a Brescia, mentre a contendersi la possibilità di diventare campionesse erano Isabella e Stefania. Dopo una prima fase favorevole al campione in carica, la partita ha cambiato direzione nelle manche decisive. Isabella è riuscita a recuperare terreno, conquistando il punteggio necessario per superare gli avversari e aggiudicarsi il titolo con 14.800 euro.