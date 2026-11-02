La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sorprende tutti con un ricordo d'infanzia: "Ero mingherlino"

Pubblicazione: 02 novembre alle 17:17

Un aneddoto personale, raccontato con la consueta ironia, ha reso speciale l'apertura de La Ruota della Fortuna di domenica 1° novembre 2026. Gerry Scotti ha approfittato della presenza di alcuni spettatori provenienti da San Pellegrino Terme per tornare indietro nel tempo e condividere un episodio legato alla sua infanzia. Un ricordo che coinvolge la mamma, il consiglio di un medico e un periodo trascorso in una località della Val Brembana. Il conduttore ha concluso il racconto con una battuta che ha strappato un sorriso anche a Samira Lui: "Il viaggio ha dato i suoi frutti".

Il racconto è arrivato durante i saluti al pubblico, quando Scotti ha riconosciuto alcuni spettatori arrivati proprio da San Pellegrino Terme. La località bergamasca ha immediatamente risvegliato in lui un ricordo familiare., tanto da suscitare la preoccupazione della madre. Fu proprio il medico di famiglia a suggerirle di accompagnarlo a San Pellegrino, dove avrebbe potuto trascorrere un periodo lontano dalla quotidianità di casa. Un consiglio che la donna decise di seguire, portando il figlio in quella zona per diversi mesi.

A distanza di tanti anni, Gerry ha rievocato quell'esperienza senza nascondere il divertimento per il modo in cui si è conclusa. "Se avete un bambino gracilino portatelo a San Pellegrino", ha scherzato rivolgendosi al pubblico. Samira Lui ha raccolto la battuta, osservando che quel soggiorno aveva effettivamente prodotto i suoi risultati. Da qui la risposta del conduttore: "Il viaggio ha dato i suoi frutti".

La serata è poi proseguita con la consueta sfida tra i concorrenti. A difendere il titolo c'era Andrea, originario di Portogruaro e residente a Brescia, mentre a contendersi la possibilità di diventare campionesse erano Isabella e Stefania. Dopo una prima fase favorevole al campione in carica, la partita ha cambiato direzione nelle manche decisive. Isabella è riuscita a recuperare terreno, conquistando il punteggio necessario per superare gli avversari e aggiudicarsi il titolo con 14.800 euro.