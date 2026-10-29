La Ruota della Fortuna, l’autore de Il Collezionista di ossa spiazza Gerry Scotti: il gesto inaspettato

Pubblicazione: 29 ottobre alle 12:12

La puntata de La Ruota della Fortuna del 28 ottobre ha regalato al pubblico un momento destinato a distinguersi tra i tanti siparietti che animano ogni sera il quiz di Canale 5. Accanto agli enigmi, alle battute di Gerry Scotti e alla presenza ormai familiare di Samira Lui, questa volta c'è stato spazio per un incontro inatteso con uno dei nomi più conosciuti della narrativa internazionale: Jeffery Deaver. L'autore americano, apprezzato in tutto il mondo per i suoi romanzi ricchi di suspense, è arrivato in studio per presentare il suo nuovo libro, Il cuore è un'arma, ma ha finito per conquistare l'attenzione anche con un gesto rivolto al padrone di casa.

Il momento più significativo è arrivato quandoScotti ha colto l'occasione per raccontare, con la consueta ironia, il proprio rapporto con la scrittura e con le storie legate alla vita quotidiana. Deaver, invece, ha scelto di lasciare un ricordo particolare al conduttore,. Un piccolo dettaglio che ha reso l'omaggio ancora più personale e che ha suscitato l'emozione di Scotti.

La presenza dello scrittore ha rappresentato uno dei passaggi più curiosi della serata. La sua partecipazione è stata introdotta attraverso un enigma che ha permesso alla campionessa in carica, Raffaella, di proseguire la propria partita. La soluzione ha fatto da ponte tra il gioco televisivo e l'ingresso in studio dell'ospite, accolto con sorpresa dal pubblico.

Jeffery Deaver e Gery Scotti a La Ruota della Fortuna - Fonte: Mediaset

Deaver non è soltanto un autore di grande successo commerciale: è una delle firme di riferimento del thriller contemporaneo. Nel corso della sua carriera ha costruito trame capaci di tenere i lettori con il fiato sospeso, alternando indagini complesse, colpi di scena e personaggi dalla forte personalità. Il suo arrivo a Canale 5 ha così offerto una parentesi diversa dal consueto intrattenimento del programma, mettendo al centro anche il mondo dei libri.

Gerry Scotti ha approfittato dell'occasione per proporre uno scambio tra le loro opere. Da una parte il nuovo romanzo dell'ospite, dall'altra Quella volta, il libro del conduttore. Con una battuta sul proprio modo di raccontare, Scotti ha giocato sul contrasto tra la fama internazionale del collega eche caratterizzano il suo lavoro letterario. La sorpresa è arrivata con la dedica di Deaver. Il disegno di una ruota sulla prima pagina del volume destinato a Scotti ha trasformato un semplice scambio di libri in un omaggio pensato appositamente per la trasmissione. Un gesto essenziale, ma particolarmente azzeccato per un programma che ha fatto della ruota il proprio simbolo.

Naturalmente, con un ospite di questo calibro, non poteva mancare una domanda sul futuro dei suoi romanzi più celebri. Tra le creazioni letterarie di Deaver, una delle più amate è quella che ruota attorno a Lincoln Rhyme, criminologo tetraplegico protagonista di una serie di indagini che ha conquistato lettori in numerosi Paesi. Interrogato sulla possibilità di proseguire questa saga, lo scrittore ha lasciato intendere che il lavoro non è affatto concluso. Il suo obiettivo è tornare alla scrittura una volta terminata l'esperienza televisiva, con l'ambizione di continuare a raggiungere un pubblico sempre più vasto. Nel suo intervento ha scherzato anche sui numeri delle vendite, mostrando di voler puntare ancora più in alto.

La risposta ha dato spazio a un aspetto interessante della sua carriera: il successo, per quanto straordinario, non sembra aver spento la voglia di inventare nuove storie. Il rapporto con i lettori e con i personaggi costruiti negli anni rimane un elemento centrale del suo percorso. A rendere celebre Deaver anche al di fuori del mondo editoriale ha contribuito Il collezionista di ossa, adattamento cinematografico del romanzo omonimo con Denzel Washington e Angelina Jolie. Il film ha portato sul grande schermo l'universo investigativo dello scrittore, ampliando la notorietà di una storia già molto apprezzata dagli appassionati del genere.

Il riconoscimento diè stato spontaneo: entrambi hanno sottolineato l'umiltà dimostrata da personalità che, nonostante i risultati raggiunti, continuano a presentarsi con semplicità. È proprio questo contrasto tra fama internazionale e naturalezza a rendere l'incontro particolarmente piacevole.