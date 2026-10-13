La Ruota della Fortuna perde terreno, Gerry Scotti sfidato da De Martino: Mediaset corre ai ripari

Pubblicazione: 13 ottobre alle 12:17

La sfida degli ascolti tv nell'access prime time si fa sempre più serrata. La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, deve fare i conti con il ritorno in primo piano di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 guidato da Stefano De Martino. Dopo un settembre particolarmente positivo, il quiz di Mediaset sta attraversando una fase meno brillante, che riaccende l'attenzione sulla competizione tra le due ammiraglie.

I dati relativi a lunedì 12 ottobre raccontano una sfida decisa sul filo di lana. Secondo alcuni recenti dati Affari Tuoi ha conquistato 4 milioni e 441 mila spettatori, con il 22,24% di share, mentreLa differenza nel numero di spettatori è minima, ma il confronto nella sovrapposizione premia il programma di Rai 1. Un risultato che conferma quanto la competizione tra Gerry Scotti e Stefano De Martino sia diventata uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

Il quadro appare ancora più interessante se si considera l'andamento delle settimane precedenti. A settembre, La Ruota della Fortuna era riuscita spesso a imporsi nella fascia che precede la prima serata. Nelle prime settimane di ottobre, invece, Affari Tuoi ha trovato più occasioni per recuperare terreno e conquistare la leadership. A far discutere non è soltanto il confronto quotidiano con Rai 1, ma anche la differenza rispetto alla stagione precedente. Secondo le cifre citate nell'articolo di partenza, il programma di Canale 5 avrebbe perso circa 800 mila spettatori rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Un dato significativo, soprattutto per un format che negli ultimi mesi si è ritagliato un ruolo centrale nel palinsesto Mediaset. È tuttavia importante distinguere tra una flessione degli ascolti e una vera e propria crisi: i risultati giornalieri possono variare e sarà l'andamento delle prossime settimane a chiarire la portata del fenomeno. Per l'azienda, la sfida consiste nel mantenere alta l'attenzione del pubblico in una fascia oraria strategica, nella quale la fedeltà degli spettatori e la capacità di rinnovare l'offerta possono fare la differenza.

La Ruota della Fortuna calo d'ascolti-foto Mediaset

Tra le possibili spiegazioni del calo viene indicata anche la presenza particolarmente continua del game show in palinsesto. La Ruota della Fortuna è andata in onda senza lunghe interruzioni, estate compresa, e questa esposizione potrebbe aver ridotto, almeno in parte, l'effetto novità. A ciò si aggiungei risultati sperati nel confronto con Tale e Quale Show. Anche la durata degli appuntamenti speciali è finita al centro delle osservazioni: puntate molto lunghe possono rappresentare un impegno importante per chi segue abitualmente il programma.

Si tratta, però, di possibili interpretazioni e non di cause dimostrate. Per capire se la continuità della programmazione abbia davvero inciso sulle preferenze del pubblico serviranno ulteriori riscontri. Per Gerry Scotti e Samira Lui la partita resta aperta. La Ruota della Fortuna continua a raccogliere milioni di spettatori e il distacco da Affari Tuoi, è ad oggi contenuto.

Le prossime rilevazioni Auditel saranno decisive per comprendere se il risultato rappresenti una semplice oscillazione oppure l'inizio di una tendenza più duratura. Mediaset può contare su un format conosciuto e su una coppia televisiva ormai consolidata, ma la concorrenza di Stefano De Martino impone di non dare nulla per scontato. La vera domanda, quindi, non è se La Ruota della Fortuna abbia già perso il proprio pubblico, ma se riuscirà a mantenere vivo l'interesse nel lungo periodo. La sfida dell'access prime time è tutt'altro che conclusa.