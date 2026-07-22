La Ruota della Fortuna sbarca in prima serata: ecco quando va in onda lo speciale con Gerry Scotti

Pubblicazione: 22 luglio alle 10:56

Il successo de La Ruota della Fortuna non accenna a fermarsi. Dopo una stagione da record che ha consacrato il ritorno del celebre game show nell'access prime time di Canale 5, il format guidato da Gerry Scotti si prepara a compiere il grande salto. Mediaset ha infatti deciso di premiare l'affetto del pubblico e la fedeltà degli ascolti raddoppiando l'appuntamento: la trasmissione approderà ufficialmente in prima serata con uno speciale evento. L'iniziativa nasce per celebrare i risultati straordinari ottenuti nell'ultimo anno, durante il quale il quiz ha saputo riconquistare l'immaginario collettivo, imponendosi come uno dei programmi più visti della televisione italiana.

La Ruota della Fortuna approda in prima serata-foto Mediaset

L'appuntamento con la prima serata de La Ruota della Fortuna è fissato per. La puntata evento, intitolata, vedrà tornare in studio i nove concorrenti che nel corso dell'anno si sono distinti per le vincite più elevate e i percorsi più emozionanti. Non si tratterà di una semplice replica della formula quotidiana,I protagonisti torneranno a far girare il famoso tabellone per aggiudicarsi il titolo di campione assoluto della stagione. Il meccanismo di gioco rimarrà fedele all'originale, ma con ritmi estesi, un montepremi ancora più ricco e una cornice serale pensata per intrattenere la famiglia al completo.

Dietro l'ottima risposta di pubblico c'è la capacità di unire immediatezza, nostalgia e intrattenimento leggero. La Ruota della Fortuna permette agli spettatori da casa di giocare in tempo reale, provando a indovinare frasi e proverbi prima dei concorrenti in studio. Un ruolo centrale è svolto dalla conduzione di Gerry Scotti, capace di portare in scena uno stile rassicurante e partecipe. Al suo fianco, la presenza di Samira Lui ha consolidato una sintonia apprezzata dal pubblico: battute veloci, momenti di spontaneità e una forte intesa rendono la trasmissione dinamica e piacevole.

IlNel corso dell'anno, La Ruota della Fortuna ha dimostrato di potersela giocare ad armi pari con la concorrenza della Rai, garantendo a Canale 5 una fascia di palinsesto solida e competitiva. Se da un lato la collocazione serale risponde alla richiesta degli spettatori di rivedere indall'altro rappresenta un test importante per misurare la tenuta del format su una durata più lunga.

L'obiettivo è trasformare lo speciale dei "Campioni" in un grande evento televisivo per l'autunno, confermando come i grandi classici del piccolo schermo, se rinnovati con garbo, riescano ancora a fare la differenza.