La Ruota della Fortuna, vince 39.200 euro: campionessa per una sera, poi la svolta inaspettata
Lucia Garbellotto, insegnante di Belluno, vince 39.200€ alla Ruota della Fortuna con Gerry Scotti ma perde il titolo nella seconda puntata. La sua esperienza al game show.
Un italiano su cinque, venerdì sera, aveva gli occhi puntati su di lei. Lucia Garbellotto, 33 anni, insegnante online di chimica originaria del quartiere di Mussoi e residente nella frazione di Barp a Sedico, in provincia di Belluno, è diventata protagonista di una serata televisiva che ha tenuto incollati allo schermo quasi 4 milioni di spettatori, registrando uno share del 20 per cento. Il palcoscenico era quello di La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, dove le emozioni girano veloci quanto la ruota stessa. La giovane insegnante ha vissuto un vero e proprio montagne russe di emozioni nell'arco di due puntate consecutive. Venerdì sera si è resa protagonista di una performance brillante, conquistando il titolo di campionessa e portando a casa la bellezza di 39.200 euro. Una cifra che, tassata al 20 per cento, rappresenta comunque un bel gruzzolo.
Quest'ultima ha iniziato la partita con il piede giusto, indovinando la frase dedicata alla fonduta valdostana durante la manche "La locanda di Samira" e conquistando i primi 1.000 euro. La sfida si è fatta sempre più serrata. Ilaria ha continuato a guadagnare terreno, arrivando a 4.800 euro grazie anche alla soluzione del Round Jackpot. Il momento decisivo è arrivato durante l'Ultimo Round, dedicato al tema "Al ristorante": la nutrizionista campana ha trovato la soluzione corretta, portando il proprio bottino a 9.300 euro e strappando a Lucia il titolo di campionessa. Per l'insegnante bellunese si è così conclusa l'avventura, dopo essere arrivata a un passo dal bis e dalla possibilità di aggiungere alla vincita precedente una Fiat 600 e altri 15mila euro.
Ma come si arriva negli studi di Cologno Monzese per partecipare a uno degli show più seguiti della televisione italiana? Lucia svela il percorso che l'ha portata davanti alle telecamere. "Mi accorgevo, stando a casa davanti alla televisione, che riuscivo a rispondere con facilità al tabellone proposto. Quando a inizio estate sono state aperte le candidature per il Veneto ho inviato online la mia richiesta di partecipazione. Per mesi non ne ho saputo nulla". La svolta è arrivata a inizio ottobre con una chiamata inaspettata: convocazione a Verona per un provino. "Subito mi hanno messo davanti 15 tabelloni cartacei che dovevo risolvere in 7 minuti. Superata questa prima fase c'è stato un colloquio, per capire un po' il carattere credo, e un altro test su cartelloni interattivi". Nessuna risposta immediata sull'esito: "Ti dicono solo di aspettare, non è detto comunque che ti chiamino".
Conquistato il titolo, Ilaria ha avuto accesso alla "Ruota delle Meraviglie", la prova finale che permette di incrementare la vincita. Il tema scelto era "Sigla": la concorrente è riuscita a risolvere soltanto la terza delle tre frasi proposte, ottenendo così una busta verde e due rosse. Gerry Scotti ha aperto per prima una delle buste rosse, contenente appena 100 euro. Nella seconda si nascondevano ben 20mila euro, ormai fuori portata. La busta verde rimasta a Ilaria conteneva 1.000 euro, permettendole di chiudere con 10.300 euro complessivi. Per Lucia Garbellotto resta comunque il ricordo di un'esperienza unica e di una vincita che, al netto delle tasse, le ha permesso di realizzare un piccolo sogno. L'emozione di essere stata campionessa, anche solo per una sera, davanti a milioni di spettatori, vale forse quanto il premio stesso.