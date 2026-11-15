La Ruota della Fortuna, vince 39.200 euro: campionessa per una sera, poi la svolta inaspettata

Pubblicazione: 15 novembre alle 14:03

Un italiano su cinque, venerdì sera, aveva gli occhi puntati su di lei. Lucia Garbellotto, 33 anni, insegnante online di chimica originaria del quartiere di Mussoi e residente nella frazione di Barp a Sedico, in provincia di Belluno, è diventata protagonista di una serata televisiva che ha tenuto incollati allo schermo quasi 4 milioni di spettatori, registrando uno share del 20 per cento. Il palcoscenico era quello di La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti su Canale 5, dove le emozioni girano veloci quanto la ruota stessa. La giovane insegnante ha vissuto un vero e proprio montagne russe di emozioni nell'arco di due puntate consecutive. Venerdì sera si è resa protagonista di una performance brillante, conquistando il titolo di campionessa e portando a casa la bellezza di 39.200 euro. Una cifra che, tassata al 20 per cento, rappresenta comunque un bel gruzzolo.

. "Nella prima puntata a cui ho partecipato sono stata brava e ho trovato la soluzione, risolvendo nel finale il tabellone il cui tema era 'il precisino', anche se devo ammettere sono stata aiutata da un pizzico di fortuna",. La registrazione delle due puntate, infatti, risale al 2 novembre scorso, e solo ora la protagonista può svelare i retroscena di quell'esperienza. "Invece nella seconda le cose non sono girate al meglio, sostanzialmente perché non ho avuto la mano di gioco".. A sfidarla c'erano Marco, 24enne di Trieste in cerca di un impiego nel mondo della pallacanestro, e Ilaria, nutrizionista di Pozzuoli.

Quest'ultima ha iniziato la partita con il piede giusto, indovinando la frase dedicata alla fonduta valdostana durante la manche "La locanda di Samira" e conquistando i primi 1.000 euro. La sfida si è fatta sempre più serrata. Ilaria ha continuato a guadagnare terreno, arrivando a 4.800 euro grazie anche alla soluzione del Round Jackpot. Il momento decisivo è arrivato durante l'Ultimo Round, dedicato al tema "Al ristorante": la nutrizionista campana ha trovato la soluzione corretta, portando il proprio bottino a 9.300 euro e strappando a Lucia il titolo di campionessa. Per l'insegnante bellunese si è così conclusa l'avventura, dopo essere arrivata a un passo dal bis e dalla possibilità di aggiungere alla vincita precedente una Fiat 600 e altri 15mila euro.

Gerry Scotti e Samira a La Ruota della Fortuna, fonte: Mediaset

Ma come si arriva negli studi di Cologno Monzese per partecipare a uno degli show più seguiti della televisione italiana? Lucia svela il percorso che l'ha portata davanti alle telecamere. "Mi accorgevo, stando a casa davanti alla televisione, che riuscivo a rispondere con facilità al tabellone proposto. Quando a inizio estate sono state aperte le candidature per il Veneto ho inviato online la mia richiesta di partecipazione. Per mesi non ne ho saputo nulla". La svolta è arrivata a inizio ottobre con una chiamata inaspettata: convocazione a Verona per un provino. "Subito mi hanno messo davanti 15 tabelloni cartacei che dovevo risolvere in 7 minuti. Superata questa prima fase c'è stato un colloquio, per capire un po' il carattere credo, e un altro test su cartelloni interattivi". Nessuna risposta immediata sull'esito: "Ti dicono solo di aspettare, non è detto comunque che ti chiamino".





accompagnata da una persona di famiglia o un'amica. Lucia non ha avuto dubbi e ha scelto la mamma, Maria Teresa Cassol, attualmente consigliere comunale di minoranza al municipio di Belluno, presidente della Commissione comunale per le pari opportunità ed ex docente di matematica alla scuola media Ricci. La telecamere hanno inquadrato più volte mamma Maria Teresa tra il pubblico, testimone orgogliosa del successo della figlia.: "Mi ha sempre fatto sentire a mio agio, comprende che l'emozione c'è e che può fare brutti scherzi nel momento più importante della partita. Lui è così come lo vedete". Un professionista capace di gestire la tensione dei concorrenti con empatia e ironia, come dimostrato anche nel corso della puntata di sabato quandoConquistato il titolo, Ilaria ha avuto accesso alla "Ruota delle Meraviglie", la prova finale che permette di incrementare la vincita. Il tema scelto era "Sigla":. Gerry Scotti ha aperto per prima una delle buste rosse, contenente appena 100 euro. Nella seconda si nascondevano ben 20mila euro, ormai fuori portata.. Per Lucia Garbellotto resta comunque. L'emozione di essere stata campionessa, anche solo per una sera, davanti a milioni di spettatori, vale forse quanto il premio stesso.