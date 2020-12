È cosa nota che l’anno prossimogirerà un film nello spazio con Doug Liman: si tratterà di un colossale evento cinematografico che segnerà un grande traguardo per l’attore, che dopo ogni film si spinge sempre più in alto.

Il grande traguardo potrebbe essere messo a repentaglio, però. da un nuovo progetto russo, come riportato da Sky News. A quanto pare, infatti, l’emittente televisiva russa Channel One ha stretto un accordo con l’agenzia spaziale Roscosmos per cercare un’attrice che possa essere protagonista di un film potenzialmente intitolato Challenge.

La produzione è alla ricerca di un’attrice che possa interpretare una “vera supereroina”, anche se non è necessaria esperienza recitativa. Quel che basta è che sia “disposta ad andare tra le stelle diventando una stella del cinema internazionale“. Per il ruolo si cercano donne tra i 25 e i 40 anni alte tra 1.50 e 1.80 con un peso tra i 50 e i 70kg.

La data di partenza è fissata a ottobre 2021, esattamente quando dovrebbe imbarcarsi anche Tom Cruise.

In attesa di aggiornamenti ricordiamo che Liman produrrà la pellicola insieme a Cruise: i due non vedono l’ora di lavorare nuovamente insieme dopo il successo di Edge of Tomorrow e il recente Barry Seal – Una storia americana. Il budget sarà circa 200 milioni di dollari, mentre Cruise dovrebbe invece guadagnare tra i 30 e i 60 milioni di dollari secondo fonti interne.

Si tratta di un progetto molto ambizioso, del quale sappiamo ancora pochissimo: non sono noti né il titolo né i dettagli della trama, quello che è certo è che Cruise e Liman si recheranno nello spazio per girare il film con l’aiuto della NASA, che qualche mese fa ha confermato il proprio coinvolgimento spiegando che le riprese si svolgeranno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

Il film, lo ricordiamo, non è collegato al franchise di Mission: Impossible, il cui settimo capitolo arriverà al cinema proprio un mese dopo il lancio nello spazio di Tom Cruise, a novembre 2021.

L’intenzione è di rendere il film un colossale evento cinematografico.