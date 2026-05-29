La schizofrenia che ha ingannato un premio Nobel: la parabola di John Nash, da 4 Oscar, torna stasera in TV

Pubblicazione: 29 maggio alle 19:30

Nel novero dei film biografici che hanno saputo trasformare la complessità della mente umana in narrazione universale, A Beautiful Mind di Ron Howard occupa un posto d'onore. Non è solo un ritratto cinematografico, ma un viaggio vertiginoso dentro la dicotomia più affascinante e terrificante dell'esistenza: quella tra genio e follia, tra intuizione rivoluzionaria e smarrimento psichico.



La storia al centro del film è quella di John Nash, matematico prodigio che negli anni Cinquanta arriva a Princeton con un bagaglio leggero e un'ambizione smisurata. Nash non è un accademico qualunque: è un giovane ossessionato dall'idea di trovare un'intuizione originale, qualcosa che possa lasciare un segno indelebile nel tessuto della matematica e dell'economia. E ci riesce, formulando una teoria dei giochi che gli varrà decenni dopo il Premio Nobel per l'Economia. Ma mentre la sua stella professionale brilla sempre più intensamente, qualcosa dentro di lui inizia a sfaldarsi.



La genesi di questa discesa nell'abisso viene raccontata da Howard con un equilibrio raro. Il supporto emotivo arriva inizialmente da Charles Herman, presentato come l'unico vero amico di Nash durante gli anni di studio. Ma è proprio qui che il film gioca la sua carta più audace: perché Charles, come scopriremo, non esiste. È una proiezione della mente malata di Nash, la prima di una serie di figure allucinatorie che popoleranno la sua esistenza.

La carriera del matematico decolla: il MIT lo corteggia, il Pentagono lo recluta per decifrare messaggi segreti sovietici. Nash si convince di essere al centro di una missione vitale per la sicurezza nazionale, incaricato di sventare un attacco atomico russo sul territorio americano. Eppure, anche questa realtà tanto tangibile e urgente si rivelerà essere parte della sua schizofrenia paranoide, una condizione che lo fa vivere esperienze, relazioni e minacce che esistono solo nella sua testa.



Nel mezzo di questo caos mentale, Nash incontra Alicia, interpretata da Jennifer Connelly con una fragilità luminosa che le è valsa l'Oscar come miglior attrice non protagonista. Alicia diventa l'ancora emotiva del film, la presenza reale che cerca di trattenere Nash mentre lui scivola sempre più in profondità nel labirinto delle sue illusioni. Il loro amore è messo alla prova in modi strazianti: come si può amare qualcuno che non riesce più a distinguere il vero dall'immaginario? Come si resta accanto a chi vive in un mondo parallelo popolato da spie, codici segreti e missioni impossibili?



Russell Crowe, nel ruolo di Nash, offre una delle performance più stratificate della sua carriera. L'attore costruisce un ritratto fisico e psicologico di un uomo che combatte contro la propria mente, che cerca disperatamente di afferrare la realtà mentre questa continua a sfuggirgli. Ed Harris, nei panni dell'agente William Parcher, incarna perfettamente quella figura autoritaria e minacciosa che esiste solo nella percezione distorta di Nash, ma che per lo spettatore – almeno inizialmente – appare credibilissima.

Il film di Howard, tratto dall'omonima biografia scritta da Sylvia Nasar, ha ottenuto un successo straordinario: quattro premi Oscar nel 2002, tra cui miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale e miglior attrice non protagonista. Ai Golden Globe ne ha vinti quattro su sei nomination. Eppure, A Beautiful Mind non è esente da controversie: alcuni hanno criticato la libertà narrativa presa rispetto alla vita reale di Nash, in particolare l'omissione di aspetti più complessi della sua biografia, come il suo orientamento bisessuale e alcuni episodi meno edificanti della sua vita privata.



Ciò che rende il film potente, però, è la sua capacità di trasformare la malattia mentale in un elemento narrativo senza mai cadere nello spettacolo fine a se stesso. Howard racconta la schizofrenia come un'esperienza vissuta, in cui lo spettatore stesso viene ingannato, portato a credere che ciò che vede sia reale. Quando la rivelazione arriva, il film cambia registro: da thriller paranoico diventa dramma umano, storia di resilienza e redenzione parziale.



La teoria dei giochi sviluppata da Nash ha davvero rivoluzionato l'economia moderna, trovando applicazioni in campi disparati, dalla strategia d'impresa alla biologia evoluzionistica. Il concetto di equilibrio di Nash – situazione in cui nessun giocatore può migliorare la propria posizione cambiando unilateralmente strategia – è oggi un pilastro fondamentale dell'economia teorica. Eppure, questo trionfo intellettuale è stato pagato con decenni di sofferenza psichica, isolamento sociale, trattamenti invasivi come la terapia insulinica.

Visivamente, A Beautiful Mind alterna momenti di algida precisione matematica a sequenze oniriche e paranoiche. La fotografia di Roger Deakins cattura sia la bellezza ordinata del campus di Princeton sia il caos crescente della mente di Nash. La colonna sonora di James Horner accompagna il racconto senza mai sovrastarlo, tessendo un tappeto emotivo che sostiene la narrazione nei suoi momenti più delicati.



A Beautiful Mind andrà in onda stasera, 29 maggio 2026, su Twenty Seven alle 21:10, con replica alle 23:06 del 30 maggio. Per chi preferisce lo streaming, il film è disponibile su diverse piattaforme on demand, tra cui Infinity Selection Amazon Channel e Paramount+ Amazon Channel.