La serie “erede di Lost” potrebbe tornare: l’indizio sul ritorno nel 2026 riaccende l'entusiasmo dei fan

Pubblicazione: 12 maggio alle 10:30

Nell'era dello streaming, dove le serie vengono cancellate con la stessa disinvoltura con cui si scorre un feed social, riuscire a completare una storia dall'inizio alla fine è diventato un privilegio raro. Ancora più raro quando si parla di mystery show, quei puzzle narrativi che promettono risposte e tengono incollati gli spettatori per stagioni intere. Eppure Manifest ci è riuscita, contro ogni pronostico, grazie a una comunità di fan che ha letteralmente resuscitato la serie dopo la sua cancellazione.

Ma la. Ebbene sì, nonostante il finale trasmessabbia chiuso i cerchi narrativi principali, sia il cast che i creatori hanno lasciato la porta aperta per un possibile ritorno. E secondo recenti dichiarazioni della protagonista, che interpreta Michaela Stone,. Una notizia che ha riacceso l'entusiasmo di una fanbase che ha già dimostrato di poter fare miracoli.

La serie, originariamente prodotta per NBC, racconta la storia dei passeggeri di un volo che atterra misteriosamente cinque anni e mezzo nel futuro. I sopravvissuti si ritrovano catapultati in un mondo che è andato avanti senza di loro: amori perduti, traguardi mancati, progressi tecnologici e soprattutto strani poteri telepatici chiamati "callings" che impediscono loro qualsiasi ritorno alla normalità. Un mix esplosivo di fantascienza, mistero soprannaturale e dramma umano che ha conquistato un pubblico sempre più vasto.

Manifest, fonte: Netflix

Sopo tre stagioni, NBC decise di tirare la spina: i numeri erano in calo, la critica tiepida, e sulla carta sembrava la classica serie destinata all'oblio televisivo. Invece accadde qualcosa di straordinario. Ma quando Manifest approdò su Netflix, divenne un fenomeno di streaming, con il gigante dello streaming che decise di produrre una quarta e conclusiva stagione, regalando allo show quello che poche serie cancellate ottengono: un vero finale.

Eppure, nonostante questa conclusione apparentemente definitiva, il creatoreha più volte accennato alla possibilità di. Un'idea che è rimasta sospesa come una promessa mai del tutto mantenuta, fino a quando non sono emerse nuove informazioni quest'anno. Rake ha recentemente pubblicato, ambientato presumibilmente nello stesso universo narrativo di Manifest. Un dettaglio tutt'altro che casuale.

L'ipotesi più accreditata è che Detour possa essere adattato per lo schermo, sia come prodotto autonomo che come vero e proprio crossover con l'universo di Manifest. E considerando che la serie madre ha dimostrato di avere un pubblico fedele e appassionato, non sarebbe affatto sorprendente vedere Netflix investire nuovamente nel franchise. Dopotutto, sono stati proprio gli spettatori a salvare la serie una prima volta con numeri importanti. Perché non dovrebbero riuscirci di nuovo?

Il poster di Manifest, fonte: Netflix

Ciò che rende Manifest particolarmente interessante nel panorama delle serie mystery contemporanee è la sua capacità di distinguersi dai numerosi cloni di Lost che hanno popolato il piccolo schermo negli ultimi vent'anni, proponendo un qualcosa di diverso dal capolavoro di J.J. Abrams, mantenendone però l'alone di mistero per l'intreccio narrativo.

A questo punto non ci resta che attendere l'evolversi della situazione, con i fan che potrebbero presto godersi nuovamente il fenomeno dei "callings" e dei paradossi temporali, il tutto mentre un gruppo di persone cerca di ricostruire le proprie vite dopo un trauma terrificante ed inspiegabile.