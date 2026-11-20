Pubblicazione: 20 novembre alle 12:01

Hollywood ha sempre avuto un rapporto complicato con il concetto di successo. Un film può deludere al botteghino e poi trovare una seconda vita in streaming, ribaltando completamente le aspettative iniziali. È esattamente quello che sta accadendo a La fine di Oak Street, il thriller con dinosauri che Warner Bros. sperava diventasse il prossimo grande blockbuster preistorico, ma che invece ha dovuto accontentarsi di numeri tiepidi nelle sale cinematografiche. Dal 13 novembre 2026, il film è disponibile su HBO Max e in una sola settimana si è arrampicato fino alla prima posizione della classifica statunitense della piattaforma. Un risultato che dimostra come il pubblico, quando ha la possibilità di fruire di un contenuto nel comfort di casa propria, possa ribaltare completamente il verdetto espresso in sala.





La fine di Oak Street porta la firma di David Robert Mitchell alla regia e alla sceneggiatura, con la produzione affidata a J.J. Abrams, nome che da solo evoca galassie lontane e misteri televisivi che hanno segnato un'epoca. Il cast vanta due pesi massimi come. Eppure, nonostante queste credenziali di tutto rispetto, il film ha raccolto circa 121,6 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget produttivo stimato in 85 milioni. Sulla carta, questi numeri non sembrano disastrosi., franchise che hanno riscritto le regole dell'intrattenimento di massa.terrorizzano gli spettatori da oltre trent'anni, da quando Steven Spielberg ha dimostrato che creature preistoriche e tecnologia CGI potevano creare un'esperienza cinematografica rivoluzionaria. Ma replicare quella magia si è rivelato più difficile del previsto per molti progetti successivi.. Un thriller che prometteva di portare. Eppure, qualcosa non ha funzionato nella comunicazione con il pubblico cinematografico tradizionale.

Ora, però, la piattaforma streaming offre una seconda chance. HBO Max è diventato il territorio dove molti film ritrovano dignità e audience, liberi dalla competizione spietata delle sale, dai weekend di apertura cruciali e dalle recensioni che possono affondare un titolo prima ancora che il pubblico di massa abbia la possibilità di farsi un'opinione. La scalata al primo posto della classifica statunitense di HBO Max in così poco tempo suggerisce che il film abbia trovato esattamente il tipo di pubblico che stava cercando: quello disposto a dargli una possibilità dal divano di casa, magari incuriosito dal cast stellare o dalla firma di Abrams, forse semplicemente alla ricerca di un thriller che potesse intrattenere per un paio d'ore senza l'impegno economico e logistico di una sala cinematografica.





La storia di La fine di Oak Street si inserisce in un dibattito più ampio sul futuro della distribuzione cinematografica.Quali tipologie di contenuti funzionano meglio nelle sale e quali trovano la loro dimensione ideale a casa? Sono domande a cui l'industria sta ancora cercando risposte definitive, mentre il comportamento del pubblico continua a evolversi. David Robert Mitchell può comunque guardare con soddisfazione a questo risultato su HBO Max.

E per Anne Hathaway ed Ewan McGregor, vedere il loro lavoro apprezzato da milioni di spettatori in streaming rappresenta una forma di riscatto dopo l'accoglienza tiepida delle sale. I dinosauri continuano a esercitare un fascino irresistibile sull'immaginario collettivo, che sia al cinema o in streaming. The End of Oak Street dimostra che non sempre il primo verdetto è quello definitivo, e che nell'era digitale anche i film possono avere più di una vita. La prima posizione su HBO Max è la prova che il pubblico, quando gliene viene data l'opportunità, è disposto a scoprire storie che magari aveva ignorato al cinema, creando percorsi di successo alternativi che fino a pochi anni fa sarebbero stati impensabili.