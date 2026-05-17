La stagione 9 della serie animata interdimensionale più amata di Adult Swim arriverà in anticipo di due mesi

Pubblicazione: 17 maggio alle 11:00

Warner Bros. Discovery ha annunciato un cambio di programma che farà felici milioni di appassionati di Rick & Morty in tutto il mondo: la nona stagione della serie animata cult non arriverà più il 31 agosto 2026 come inizialmente previsto, ma debutterà in streaming, in Italia, su HBO Max il 24 maggio 2026. Un anticipo di oltre due mesi che trasforma l'estate degli spettatori.



La nona stagione segna un momento importante per Rick and Morty anche dal punto di vista produttivo. Dopo il controverso addio a Justin Roiland, che ha doppiato i protagonisti fino alla settima stagione, la serie ha affrontato una transizione delicata. Ian Cardoni ha preso le redini di Rick Sanchez, mentre Maurice LaMarche e Harry Belden si sono alternati nel dare voce a Morty Smith. Il cast storico rimane comunque al suo posto, con Sarah Chalke nei panni di Beth Smith, Chris Parnell come Jerry Smith e Spencer Grammer che interpreta Summer Smith.



Michael Ouweleen, presidente di Adult Swim, ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo capitolo della saga interdimensionale. Nelle sue dichiarazioni ufficiali ha sottolineato come il team creativo continui a superare le aspettative stagione dopo stagione, mantenendo un equilibrio perfetto tra fantascienza visionaria, comicità irriverente e narrazione profondamente legata ai personaggi. Una formula che ha fruttato alla serie due Emmy Awards come Outstanding Animated Program e un posto d'onore nella storia della televisione contemporanea.

Il lancio globale della nona stagione assume proporzioni mastodontiche: Rick and Morty sarà disponibile in oltre 170 paesi e tradotto in 42 lingue diverse. Un'operazione di distribuzione che conferma come le avventure di Rick e Morty abbiano trasceso i confini culturali americani per diventare un punto di riferimento globale dell'animazione per adulti.



L'anticipo della data di streaming potrebbe essere interpretato come una risposta alla crescente competizione nel mercato dello streaming, dove conquistare l'attenzione degli spettatori nei mesi estivi diventa cruciale. La nona stagione di Rick and Morty si prepara dunque a conquistare l'estate 2026 con il suo mix inimitabile di viaggi interdimensionali, crisi esistenziali e humour nichilista. Un appuntamento che milioni di spettatori in tutto il mondo segneranno sul calendario con ben due mesi di anticipo rispetto ai piani originali.