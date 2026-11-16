La storia infinita, 7 curiosità sul film: la morte di Artax, gli incidenti sul set e altri segreti

Pubblicazione: 16 novembre alle 16:31

Ci sono film capaci di attraversare le generazioni senza perdere un briciolo della loro magia. La storia infinita è certamente uno di questi, un'avventura che ha fatto sognare milioni di spettatori, ma che ha anche regalato alcuni dei momenti più dolorosi della storia del cinema fantasy. A distanza di 42 anni dalla sua uscita, il capolavoro di Wolfgang Petersen continua a nascondere curiosità e retroscena che non tutti conoscono. L'occasione per riscoprirli arriva proprio in questi giorni: La storia infinita torna nei cinema italiani il 16, 17 e 18 novembre 2026, grazie ad Adler Entertainment, che riporta sul grande schermo il film del 1984 in una versione rimasterizzata. Scopriamo in questo articolo 7 curiosità sul film!

Il cavallo Artax è morto davvero durante le riprese?

Tratto dall'omonimo romanzo di, il film racconta la storia di, un bambino che scopre un libro misterioso e si ritrova coinvolto nelle vicende di Fantàsia, un mondo meraviglioso minacciato dall'avanzata del Nulla. Dietro le avventure di Atreyu, Falkor e dell'Imperatrice Bambina, però,che rendono ancora più affascinante questo classico degli anni Ottanta.

È probabilmente la leggenda più famosa legata al film. La scena in cui Artax sprofonda nelle Paludi della Tristezza ha traumatizzato intere generazioni, al punto da alimentare una voce inquietante: il cavallo sarebbe morto realmente durante le riprese. In realtà non è successo nulla del genere. Wolfgang Petersen ha spiegato che furono utilizzati due cavalli molto simili, addestrati per settimane affinché potessero abbassarsi gradualmente senza spaventarsi. Entrambi sopravvissero alla lavorazione, nonostante la sequenza fosse particolarmente complessa e dolorosa da realizzare anche per la troupe.

Noah Hathaway rischiò di farsi molto male sul set

La Storia Infinita, fonte: Neue Constantin Film

Se Artax non subì conseguenze, lo stesso non si può dire del giovane interprete di Atreyu. Noah Hathaway affrontò diversi incidenti durante la lavorazione, tra cui una caduta da cavallo particolarmente pericolosa. L'attore ebbe inoltre problemi durante alcune sequenze fisicamente impegnative. Anche la realizzazione dello scontro con Gmork, il terrificante lupo al servizio del Nulla, presentò notevoli difficoltà, ma dietro il coraggio del giovane guerriero si nascondeva quindi un'esperienza sul set decisamente più rischiosa di quanto il pubblico potesse immaginare.

Falkor era una creatura gigantesca costruita realmente

Atreyu doveva avere la pelle verde

La Storia Infinita, fonte: Neue Constantin Film

Oggi siamo abituati a vedererealizzati attraverso la computer grafica, ma nel 1984 le cose funzionavano diversamente., il celebre, era, ricoperta da migliaia di scaglie artificiali e da un particolare rivestimento simile a una pelliccia. Per animarlo era necessario il lavoro coordinato di numerosi operatori nascosti sotto la struttura. Il risultato fu talmente convincente da trasformarlo in. Un modello a grandezza naturale è conservato ancora oggi presso i Bavaria Film Studios, nei pressi di Monaco di Baviera.

Questa è una delle curiosità più insolite, visto che nel romanzo originale, Atreyu appartiene a un popolo dalla pelle verde e inizialmente la produzione aveva pensato di rispettare questa caratteristica. I truccatori provarono quindi a colorare il volto e il corpo di Noah Hathaway, ma il risultato non convinse nessuno. Lo stesso attore raccontò ironicamente che il trucco lo faceva assomigliare a un fungo. Alla fine si decise di abbandonare l'idea, lasciando al personaggio un aspetto più naturale.

Michael Ende arrivò a prendere le distanze dal film

È uno dei paradossi più sorprendenti dell'intera vicenda. Mentre milioni di persone si innamoravano di Fantàsia, Michael Ende, autore del romanzo pubblicato nel 1979, rimase profondamente deluso dall'adattamento cinematografico. Lo scrittore riteneva che il film avesse tradito alcuni dei significati più importanti della sua opera, trasformando una storia ricca di riflessioni filosofiche in un prodotto troppo commerciale. La delusione fu così grande che Ende chiese di ritirare il proprio nome dalla produzione e intraprese una battaglia legale. Una vicenda che dimostra come persino un film diventato leggendario possa essere considerato un tradimento dal creatore della storia originale.

Il regista compare nel film, ma quasi nessuno se ne accorge

La Storia Infinita, fonte: Neue Constantin Film

La canzone più famosa del film è diventata immortale

All'inizio della pellicola,e cerca rifugio in una libreria. Proprio durante questa sequenza compare un volto che gli spettatori difficilmente riconoscono.si concede infatti un brevissimo cameo, interpretando uno degli uomini incontrati dai bulli durante l'inseguimento. Accanto a lui compare anche il produttore Bernd Eichinger. Un piccolo dettaglio che potrebbe essere sfuggito persino a chi ha rivisto il film decine di volte.

Impossibile pensare a La storia infinita senza ricordare la sua indimenticabile canzone. Never Ending Story, interpretata da Limahl e composta da Giorgio Moroder insieme a Keith Forsey, è diventata uno dei brani simbolo degli anni Ottanta. La sua popolarità ha attraversato i decenni, trovando nuova vita anche grazie a Stranger Things, che l'ha riportata al centro dell'attenzione con una scena diventata particolarmente famosa tra gli spettatori della serie Netflix. E forse è proprio questo il segreto più grande de La storia infinita: continuare a vivere dopo 40 anni nell'immaginazione di chi la guarda, indipendentemente dal passare degli anni. Un'avventura che, proprio come suggerisce il suo titolo, sembra destinata a non finire mai.