Pubblicazione: 18 novembre alle 13:00

Quarantadue anni. Tanto tempo è passato da quando Wolfgang Petersen trasformò il romanzo di Michael Ende in uno dei film fantasy più amati di sempre. La storia infinita torna ora nelle sale italiane in versione restaurata il 16, 17 e 18 novembre 2026, per un evento speciale che promette di risvegliare la nostalgia di un'intera generazione e conquistare nuovi spettatori. Ma dietro le creature fantastiche, i draghi volanti e i paesaggi impossibili di Fantàsia si nasconde una verità che molti fan ignorano: alcuni dei luoghi più iconici del film esistono davvero. E puoi visitarli. La pellicola del 1984 racconta la storia di Bastian, un bambino timido e solitario che ha appena perso la madre.

Rifugiatosi in una libreria antiquaria per sfuggire ai bulli che lo tormentano, scopre, un regno immaginario minacciato dall'avanzare di Nulla, una forza oscura che cancella tutto ciò che incontra. Solo il giovane guerriero, protagonisti di alcune delle scene più emotive della storia del cinema. Quando il film uscì, la tecnologia degli effetti speciali era agli albori. Niente computer grafica, niente CGI.. Per questo motivo, gran parte de La storia infinita venne girata nei Bavaria Studios di Monaco, in Germania, dove vennero costruiti set elaborati e creature meccaniche che ancora oggi affascinano per la loro fisicità.

Ma per le scene d'esterno, Petersen cercò location che potessero davvero sembrare uscite da un mondo incantato. E le trovò in luoghi inaspettati, distribuiti tra Canada e Spagna. Secondo diverse fonti, tra cui IMDb, le scene della vita quotidiana di Bastian furono girate a Vancouver, in Canada. Qui si riconosce il famoso orologio a vapore di Gastown, una delle attrazioni più curiose della città: ogni ora emette un lungo fischio e una melodia che sorprende i turisti. Progettato alla fine degli anni Settanta per coprire una bocchetta del sistema di riscaldamento sotterraneo, è diventato uno dei simboli della città. La casa del protagonista si troverebbe invece a Surrey, sempre nella British Columbia. Ma è in Andalusia che La storia infinita trova i suoi paesaggi più memorabili.

Il deserto di Tabernas, unico deserto europeo degno di questo nome, con i suoi scenari quasi lunari, è stato la location ideale per molte sequenze di esterni. Non è un caso che questo luogo sia diventato negli anni la destinazione preferita delle produzioni cinematografiche, dai western spaghetti fino a serie moderne come Game of Thrones. Le dune e il paesaggio desertico di Fantàsia appartengono invece al parco nazionale di Doñana, un'area protetta che si estende tra le province di Huelva, Cadice e Siviglia. La sua vicinanza con l'Africa ne fa un territorio di straordinaria biodiversità, con ecosistemi che variano dalle paludi alle foreste, fino alle dune sabbiose che hanno fatto da sfondo alle avventure di Atreyu.

, quando Artax, il cavallo di Atreyu, affonda lentamente nella sabbia mentre il giovane guerriero tenta disperatamente di salvarlo. Una delle scene più strazianti della storia del cinema è stata girata proprio su questa spiaggia, una delle più belle e amate della Spagna.e per la caratteristica "peineta", una grande formazione rocciosa di lava erosa dal tempo che si erge come un guardiano naturale. Il contrasto tra il nero della sabbia, il turchese del Mediterraneo e il rosso delle rocce circostanti crea uno scenario di bellezza surreale, perfetto per rappresentare un mondo ai confini della realtà.

Visitare questi luoghi oggi significa fare un doppio viaggio: geografico e temporale. Passeggiare nel deserto di Tabernas o sostare sulla Playa del Mónsul non è solo un'esperienza naturalistica, ma un pellegrinaggio nella memoria collettiva di una generazione cresciuta con VHS e sale cinematografiche affollate. L'Andalusia, con la sua combinazione unica di paesaggi estremi e accessibilità turistica, si conferma una delle regioni più cinematografiche d'Europa. E il ritorno de La storia infinita al cinema, in versione restaurata, offre l'occasione perfetta per riscoprire non solo un capolavoro del fantasy, ma anche i luoghi reali che hanno contribuito a renderlo indimenticabile. Perché Fantàsia, in fondo, non è mai stata solo un regno immaginario. È sempre stata lì, nascosta tra le dune dell'Andalusia, in attesa che qualcuno tornasse a crederci.