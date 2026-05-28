La storia vera dietro il film italiano che mescola memoria e mito della guerra (e che vinse a Cannes nel 1982)

Pubblicazione: 28 maggio alle 19:16

Ci sono film che attraversano il tempo senza invecchiare. Opere che, a distanza di decenni, continuano a parlare con la stessa forza del giorno della loro nascita. La notte di San Lorenzo, diretto nel 1982 dai fratelli Paolo e Vittorio Taviani, è uno di questi. Non si tratta solo di un capolavoro del cinema italiano, ma di una pietra miliare nel modo di raccontare la guerra, la memoria e la Resistenza.



A più di quarant'anni dal debutto, il film continua a occupare un posto unico nella storia cinematografica nazionale. Il riconoscimento internazionale arrivò subito: il Premio speciale della giuria a Cannes nel 1982, seguito da una pioggia di David di Donatello. Ma ciò che rende quest'opera straordinaria non sono i premi. È il modo in cui i Taviani hanno saputo trasformare un episodio reale e lacerante della Seconda guerra mondiale in un racconto che sfiora la leggenda, mescolando storia, mito e memoria senza mai perdere rigore emotivo.



Al centro della narrazione c'è la strage del Duomo di San Miniato, avvenuta il 22 luglio 1944. Quel giorno, cinquantacinque persone radunatesi nella chiesa principale del paese pisano morirono a causa di una granata. Per decenni la responsabilità dell'eccidio fu attribuita alle truppe tedesche. Solo nel 2004 una commissione storica stabilì che il colpo mortale proveniva dall'artiglieria americana, un tragico errore durante le operazioni di liberazione. Dei cinquantuno proiettili sparati in quella fase, uno entrò nella chiesa provocando l'esplosione che causò la strage, concentrata nella navata destra. I nomi delle vittime sono ancora oggi elencati nella lapide commemorativa collocata nel Duomo nel cinquantesimo anniversario.

La notte di San Lorenzo - Rai

Per i fratelli Taviani, quell'eccidio non era una semplice ferita del passato da documentare. Era la matrice identitaria del loro cinema. Già negli anni Sessanta ne avevano esplorato l'eco nel documentario San Miniato, luglio '44. Con La notte di San Lorenzo, però, quella tragedia diventa materia narrativa, filtrata attraverso lo sguardo di Cecilia adulta che rievoca le immagini dell'infanzia durante la notte delle stelle cadenti. È un dispositivo narrativo semplice ma potentissimo: la memoria non come archivio immutabile, ma come racconto che cambia forma e colore ogni volta che lo si pronuncia.



Siamo nell'estate del 1944. Il comando tedesco ordina alla popolazione di radunarsi nella chiesa, promettendo di lasciare tutti in vita. Ma un gruppo di abitanti, guidato dal fattore Galvano, interpretato da uno straordinario Omero Antonutti, teme un tranello e decide di fuggire verso sud, nella speranza di incontrare gli americani. Poco dopo, nel Duomo, avverrà la strage. Il cammino dei fuggiaschi diventa un attraversamento fisico e simbolico del paesaggio toscano: campi di grano che si trasformano in teatri di scontri, case abbandonate, incontri con partigiani e imboscate fasciste.



La forma scelta dai Taviani è quella del mosaico: episodi che paiono favole nere, lampi di ironia, canti popolari, invenzioni visive che trasformano la realtà in mito. Come la celebre messa senza ostie, in cui il pane dei contadini si fa sacramento laico. O la morte del fascista Giglioli, vista da Cecilia come una scena omerica, con guerrieri che combattono in una dimensione sospesa. È il cuore pulsante del film: gli eventi reali non vengono negati, ma elevati a immagini che restituiscono un senso più profondo del vissuto.

La notte di San Lorenzo - Rai

La fotografia di Franco Di Giacomo scolpisce questo mondo a metà tra affresco rinascimentale e incubo bellico. Ogni inquadratura sembra un quadro che racconta la complessità della guerra non attraverso le grandi battaglie, ma attraverso i volti, i gesti, le piccole epifanie quotidiane di chi quella guerra la subisce. Accanto ai momenti più drammatici, non mancano lampi di comicità, visioni quasi magiche e un erotismo fragile, fatto di sguardi e gesti, che attraversa il viaggio dei protagonisti come un imprevisto soffio di vita.



Il film tocca anche un nodo spesso rimosso nella narrativa bellica italiana: la guerra civile interna, italiani contro italiani, dove l'ideologia cancella i legami familiari e comunitari. Nella battaglia nel grano, tra i momenti più celebri e struggenti della pellicola, questa frattura assume toni di tragedia classica. Non ci sono eroi né mostri, solo persone che si ritrovano su fronti opposti in un conflitto che li supera.



La notte di San Lorenzo non è un'inchiesta storica e non pretende di esserlo. I Taviani scelgono deliberatamente la via della memoria collettiva, della responsabilità diffusa, della Resistenza come atto etico e narrativo. Anche quando la verità storica è stata riletta e precisata, il film mantiene intatta la sua forza perché non si fonda sulla ricostruzione documentaria, ma sulla capacità di restituire il senso emotivo e morale di quegli eventi.