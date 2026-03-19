La torta del Presidente è il film da non perdere questa settimana

Pubblicazione: 19 marzo alle 13:59

Distribuito in sala da Lucky Red dal 19 marzo, La torta del Presidente è uno dei titoli imperdibili di questo mese.

Vincitore della Caméra d'Or all'ultimo Festival di Cannes e del premio del pubblico alla Quinzaine des Réalizateurs, scelto per rappresentare l'Iraq agli Oscar, è il sorprendente

Iraq, anni '90. Protagonista è la piccola Lamia, una bambina di nove anni che vive in un paese segnato da guerra e povertà. Quando viene scelta per preparare una torta di compleanno per il presidente Saddam Hussein, intraprende un viaggio alla ricerca degli ingredienti insieme all'amico Saeed, tra incontri imprevedibili, colpi di scena e momenti di tensione.

La torta del Presidente © Lucky Red

La torta del Presidente è un affresco neorealista di autentica e limpida bellezza, capace di raccontare la vita quotidiana nell'Iraq di fine secolo scorso attraverso gli occhi di due bambini. Il film, infatti, nasce da un'esperienza personale del regista: "La storia proviene dai miei ricordi d'infanzia, trascorsa in Iraq durante il regime di Saddam". Una premessa che si trasforma in un racconto universale, come spiega lo stesso autore: "Volevo descrivere la realtà quotidiana della gente ma soprattutto celebrare il potere dell'amore e dell'amicizia".

Hasan Hadi ha costruito una storia che, in cui ogni compromesso narrativo è escluso per lasciare spazio alle emozioni e ai legami umani. Come dichiara: "Non mi interessa realizzare film che fanno la morale... mi interessano le lotte quotidiane e le storie delle persone comuni". Il risultato: una delle opere più interessanti proveniente dal circuito festivaliero recente, terreno fertile in cui scoprire nuovi sguardi freschi e originali.

Con uno stile in bilico tra realismo e fascino magnetico, La torta del Presidente si impone senza dubbio come uno dei titoli imperdibili di questa settimana. Al cinema da giovedì 19 marzo grazie a Lucky Red.