La Valle dell’Eden, le 5 differenze tra la serie Netflix e il film con James Dean del 1955: una è eclatante
Dal film che consacrò James Dean alla nuova miniserie Netflix con Florence Pugh: la stessa saga di Steinbeck cambia prospettiva, protagonista e profondità narrativa.
Nel 1955 Elia Kazan trasformò la tormentata vicenda della famiglia Trask nel film che avrebbe consegnato James Dean alla storia del cinema. Oggi, a distanza di oltre settant’anni, la stessa materia narrativa torna sullo schermo con una miniserie Netflix creata da Zoe Kazan, nipote del regista del film. Chi conosce il film del 1955 ritroverà davvero la stessa storia nella serie Netflix? La risposta è no, perché Zoe Kazan ha scelto di recuperare soprattutto gli elementi del romanzo che il film aveva dovuto comprimere.
È qui che il film costruisce il proprio dramma. Cal cerca disperatamente l'approvazione paterna, mentre la scoperta delle proprie origini alimenta il conflitto interiore. La relazione con Abra, fidanzata di Aron, diventa inoltre uno dei pochi spazi nei quali il ragazzo riesce a sentirsi compreso.
A interpretarlo è James Dean, alla sua prima grande prova cinematografica da protagonista. Accanto a lui troviamo Raymond Massey nei panni di Adam Trask, Richard Davalos come Aron, Julie Harris nel ruolo di Abra e Jo Van Fleet in quello di Cathy. Proprio Van Fleet vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista, mentre Dean ricevette una candidatura come miglior attore. Il film fu inoltre inserito nel National Film Registry nel 2016.
La Cathy televisiva viene mostrata fin da giovane, attraverso flashback che raccontano le esperienze che contribuiscono a trasformarla nella donna che diventerà. La miniserie non elimina la sua dimensione oscura e manipolatrice, ma prova a interrogarsi sulle origini del suo comportamento. La sua voce narrante diventa inoltre uno strumento fondamentale per permettere allo spettatore di conoscere il personaggio dall'interno. È una scelta radicalmente diversa rispetto al film di Kazan, nel quale Cathy rimane soprattutto una presenza enigmatica e inquietante.
Un'altra differenza sostanziale riguarda Adam e Charles Trask. Nel film del 1955 il rapporto tra i due fratelli è soprattutto un antecedente rispetto al conflitto tra Cal e Aron. La serie, invece, dedica ampio spazio alla loro giovinezza e al rapporto con il padre Cyrus. Christopher Abbott interpreta Adam, mentre Mike Faist veste i panni di Charles. La loro rivalità, il rapporto difficile con il padre e il modo in cui Cathy entra nelle loro vite occupano una parte consistente della prima metà della miniserie. Questo permette alla serie di trasformare La valle dell'Eden in una saga familiare molto più ampia. Non si arriva immediatamente a Cal e Aron: prima bisogna comprendere la storia delle generazioni precedenti.
La serie conserva così uno degli aspetti più importanti del romanzo: Lee come figura che offre ai ragazzi una prospettiva alternativa sul bene, sul male e sulla possibilità di scegliere il proprio destino. Nel film, invece, il personaggio viene semplificato e accorpato ad altre funzioni narrative, proprio perché Kazan doveva concentrare una materia letteraria molto vasta in un'opera cinematografica.
Sostanzialmente sono queste le 5 da mettere in primo piano:
Cathy è la vera protagonista – Nel film è soprattutto una figura enigmatica e negativa; nella serie la sua storia viene raccontata fin dall'infanzia e lo spettatore entra nella sua prospettiva. Florence Pugh diventa quindi il fulcro della miniserie.
La storia comincia molto prima di Cal e Aron – James Dean entra nel film nei panni di Cal, quando il conflitto familiare è già al centro della narrazione. La serie dedica invece diversi episodi alla giovinezza di Adam e Charles e all'incontro con Cathy.
Adam e Charles non sono più soltanto figure del passato – La rivalità tra i due fratelli viene sviluppata ampiamente, così come il loro rapporto con il padre Cyrus. Christopher Abbott e Mike Faist hanno quindi uno spazio narrativo molto maggiore rispetto alla struttura del film.
Lee assume un peso decisamente maggiore – Nella serie Hoon Lee interpreta una figura fondamentale nella crescita dei gemelli e nella riflessione sul libero arbitrio. Non è soltanto un personaggio di contorno: diventa una sorta di riferimento morale per la famiglia.
Il tema del male cambia prospettiva – Il film racconta soprattutto il tormento di Cal e il suo bisogno di essere riconosciuto dal padre. La serie sposta invece parte della domanda su Cathy: è davvero malvagia per natura oppure è diventata quella donna attraverso ciò che ha vissuto? È probabilmente la trasformazione più interessante dell'adattamento.