La Valle dell’Eden, le 5 differenze tra la serie Netflix e il film con James Dean del 1955: una è eclatante

Pubblicazione: 07 ottobre alle 13:17

Nel 1955 Elia Kazan trasformò la tormentata vicenda della famiglia Trask nel film che avrebbe consegnato James Dean alla storia del cinema. Oggi, a distanza di oltre settant’anni, la stessa materia narrativa torna sullo schermo con una miniserie Netflix creata da Zoe Kazan, nipote del regista del film. Chi conosce il film del 1955 ritroverà davvero la stessa storia nella serie Netflix? La risposta è no, perché Zoe Kazan ha scelto di recuperare soprattutto gli elementi del romanzo che il film aveva dovuto comprimere.

Nel film del 1955,del 1917. Al centro c'è Cal Trask, giovane inquieto e tormentato dal rapporto con il padre Adam, uomo profondamente religioso e legato a un'idea rigorosa di moralità. Cal vive all'ombra del fratello Aron, considerato dal padre. Ma il ragazzo scopre progressivamente: la madre Cathy, che lui e il fratello credevano morta,

È qui che il film costruisce il proprio dramma. Cal cerca disperatamente l'approvazione paterna, mentre la scoperta delle proprie origini alimenta il conflitto interiore. La relazione con Abra, fidanzata di Aron, diventa inoltre uno dei pochi spazi nei quali il ragazzo riesce a sentirsi compreso.

Una scena del film del La Valle dell'Eden - Fonte: Warner Bros. Pictures

A interpretarlo è James Dean, alla sua prima grande prova cinematografica da protagonista. Accanto a lui troviamo Raymond Massey nei panni di Adam Trask, Richard Davalos come Aron, Julie Harris nel ruolo di Abra e Jo Van Fleet in quello di Cathy. Proprio Van Fleet vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista, mentre Dean ricevette una candidatura come miglior attore. Il film fu inoltre inserito nel National Film Registry nel 2016.

La nuovaparte invece molto prima della vicenda raccontata da Kazan. Zoe Kazan sceglie di recuperare una parte della complessità del romanzo di Steinbeck che il film aveva necessariamente sacrificato per la durata cinematografica. Il primo elemento che salta agli occhi è dunque Cathy.non interpreta semplicemente una madre assente o una figura misteriosa che compare nella seconda parte della storia: la serie costruisce attorno a lei un vero e proprio percorso narrativo.

La Cathy televisiva viene mostrata fin da giovane, attraverso flashback che raccontano le esperienze che contribuiscono a trasformarla nella donna che diventerà. La miniserie non elimina la sua dimensione oscura e manipolatrice, ma prova a interrogarsi sulle origini del suo comportamento. La sua voce narrante diventa inoltre uno strumento fondamentale per permettere allo spettatore di conoscere il personaggio dall'interno. È una scelta radicalmente diversa rispetto al film di Kazan, nel quale Cathy rimane soprattutto una presenza enigmatica e inquietante.

Una scena della serie Netflix del La Valle dell'Eden - Fonte: Netflix

Un'altra differenza sostanziale riguarda Adam e Charles Trask. Nel film del 1955 il rapporto tra i due fratelli è soprattutto un antecedente rispetto al conflitto tra Cal e Aron. La serie, invece, dedica ampio spazio alla loro giovinezza e al rapporto con il padre Cyrus. Christopher Abbott interpreta Adam, mentre Mike Faist veste i panni di Charles. La loro rivalità, il rapporto difficile con il padre e il modo in cui Cathy entra nelle loro vite occupano una parte consistente della prima metà della miniserie. Questo permette alla serie di trasformare La valle dell'Eden in una saga familiare molto più ampia. Non si arriva immediatamente a Cal e Aron: prima bisogna comprendere la storia delle generazioni precedenti.

E poi c'è una cosa che non passa inosservata: Cal e Aron arrivano più tardi. Ed è forse una delle differenze che gli spettatori del film percepiscono maggiormente. Nel film: Cal è il protagonista e il suo rapporto con Adam rappresenta il motore emotivo della storia. Nella serie Joseph Zada interpreta Caleb, mentre Joe Anders è Aron. I due gemelli diventano però centrali sAnche Lee assume un peso differente. Nella nuova produzione Netflix Hoon Lee interpreta il domestico della famiglia Trask, una figura che non si limita a svolgere un ruolo di servizio, ma diventa una presenza fondamentale nella crescita dei gemelli.

La serie conserva così uno degli aspetti più importanti del romanzo: Lee come figura che offre ai ragazzi una prospettiva alternativa sul bene, sul male e sulla possibilità di scegliere il proprio destino. Nel film, invece, il personaggio viene semplificato e accorpato ad altre funzioni narrative, proprio perché Kazan doveva concentrare una materia letteraria molto vasta in un'opera cinematografica.

Sostanzialmente sono queste le 5 da mettere in primo piano:

Cathy è la vera protagonista – Nel film è soprattutto una figura enigmatica e negativa; nella serie la sua storia viene raccontata fin dall'infanzia e lo spettatore entra nella sua prospettiva. Florence Pugh diventa quindi il fulcro della miniserie. La storia comincia molto prima di Cal e Aron – James Dean entra nel film nei panni di Cal, quando il conflitto familiare è già al centro della narrazione. La serie dedica invece diversi episodi alla giovinezza di Adam e Charles e all'incontro con Cathy. Adam e Charles non sono più soltanto figure del passato – La rivalità tra i due fratelli viene sviluppata ampiamente, così come il loro rapporto con il padre Cyrus. Christopher Abbott e Mike Faist hanno quindi uno spazio narrativo molto maggiore rispetto alla struttura del film. Lee assume un peso decisamente maggiore – Nella serie Hoon Lee interpreta una figura fondamentale nella crescita dei gemelli e nella riflessione sul libero arbitrio. Non è soltanto un personaggio di contorno: diventa una sorta di riferimento morale per la famiglia. Il tema del male cambia prospettiva – Il film racconta soprattutto il tormento di Cal e il suo bisogno di essere riconosciuto dal padre. La serie sposta invece parte della domanda su Cathy: è davvero malvagia per natura oppure è diventata quella donna attraverso ciò che ha vissuto? È probabilmente la trasformazione più interessante dell'adattamento.

Nonostante le numerose differenze, serie e film arrivano allo stesso grande nucleo tematico: il significato di Timshel, la possibilità per l'essere umanoa ripetere automaticamente le colpe di chi lo ha preceduto. È questa la grande continuità tra le due produzioni. James Dean nel 1955 dava a Cal un volto tormentato, impulsivo e fragile; Florence Pugh, nel 2026, porta invece al centro Cathy e prova a mostrarne anche le ferite e le contraddizioni.