La Vita in Diretta torna con Alberto Matano, ma la squadra è cambiata: quando inizia e tutte le novità

Pubblicazione: 07 settembre alle 09:00

Alberto Matano è pronto a riprendersi il pomeriggio di Rai 1. Dopo la pausa estiva, La Vita in Diretta torna con la nuova stagione da lunedì 7 settembre, riportando sul piccolo schermo uno degli appuntamenti più seguiti del daytime della rete ammiraglia. La prima puntata è in programma alle 16:55, subito dopo il Tg1, e segnerà anche il ritorno di Matano alla guida della trasmissione dopo aver lasciato il testimone estivo a Manuela Moreno.

Il conduttore ripartirà da una formula che negli ultimi anni ha permesso adi costruire un rapporto particolarmente forte con il pubblico: cronaca, attualità, grandi fatti della giornata, collegamenti con gli inviati e soprattutto le storie delle persone continueranno a essere al centro della trasmissione.davanti alle telecamere.

Rai ha confermato l'impostazione che ha caratterizzato il programma nelle ultime stagioni, con un racconto quotidiano di ciò che accade in Italia e nel mondo costruito attraverso testimonianze, approfondimenti e ospiti in studio. “Ripartiamo con l'entusiasmo di sempre e con la voglia di essere ancora una volta accanto al pubblico”, ha spiegato Matano alla vigilia del ritorno. Il giornalista ha ribadito anche quella che considera la missione del programma: raccontare le grandi questioni di attualità senza perdere di vista le persone che si trovano al centro delle notizie.

“Sarà una nuova stagione ricca di storie, approfondimenti e grandi temi di attualità, con l'obiettivo di informare e, soprattutto, di dare voce alle persone”, ha aggiunto. La nuova edizione manterrà quindi il suo equilibrio tra informazione e racconto. Gli inviati continueranno a seguire direttamente sul territorio i principali casi di cronaca, mentre in studio Matano approfondirà le vicende insieme a ospiti, giornalisti ed esperti. Accanto alle notizie più importanti della giornata continueranno a trovare spazio anche costume, società e spettacolo.

E dovrebbe rimanere uno degli elementi ormai più riconoscibili della trasmissione: il tavolo finale con gli ospiti, attraverso il qualecambia progressivamente registro. Se davanti alle telecamere la parola d'ordine sembra essere continuità, dietro le quinte qualcosa è però cambiato. La nuova stagione parte infatti dopo uno dei momenti più emozionanti vissuti dal programma negli ultimi anni.

Nel finale della precedente edizione Matano aveva salutato 18 giornalisti e collaboratori della trasmissione, molti dei quali hanno lasciato La Vita in Diretta dopo aver superato il concorso interno Rai ed essere stati destinati ad altre sedi dell'azienda. Un momento che aveva visibilmente commosso il conduttore e diversi componenti della squadra. Tra gli addii più importanti c'è quello di Barbara Di Palma, volto storico della trasmissione. La giornalista ha lavorato per 24 anni a La Vita in Diretta, diventando nel tempo una delle inviate maggiormente riconoscibili dal pubblico.

Per lei è iniziato un nuovo capitolo professionale al TGR Piemonte, dove ha già fatto il proprio debutto alla conduzione. La stessa Di Palma ha raccontato l'emozione per il cambiamento dopo una parte così lunga della propria carriera trascorsa nel programma di Rai 1. Matano dovrà quindi ripartire con una squadra parzialmente rinnovata, anche se la struttura editoriale della trasmissione non sembra destinata a subire cambiamenti radicali. Del resto, La Vita in Diretta arriva da una stagione che ha consolidato ulteriormente la posizione del programma nel pomeriggio televisivo.

Ed è proprio il rapporto costruito con gli spettatori che Matano vuole preservare nel nuovo ciclo di puntate. Il ritorno del programma segnerà anche la fine della. La giornalista aveva raccolto il testimone da Matano il 29 giugno, portando avantiancora una volta attorno a cronaca, attualità, costume e spettacolo. Moreno aveva parlato del programma lasciatole da Matano come di “un tesoretto di una stagione straordinaria”, sottolineando quanto il pubblico fosse legato al conduttore.

Per Alberto Matano si apre così un'altra stagione particolarmente intensa. Oltre all'impegno quotidiano con La Vita in Diretta, il suo nome continua infatti a essere legato anche a Ballando con le Stelle, con il cast che sta prendendo forma giorno dopo giorno, dove negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di custode del tesoretto. Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno parlato di Matano indicato come possibile nuovo componente della giuria. Al momento, però, questo scenario non va considerato ufficiale.