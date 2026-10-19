Lacrime a Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi parla dei figli e svela un dettaglio su Francesco Totti

Pubblicazione: 19 ottobre alle 13:14

Un racconto personale, lacrime e una rivelazione sulla sua storia d’amore con Francesco Totti. Noemi Bocchi è stata protagonista di uno dei momenti più intensi della terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 17 ottobre su Rai 1. Prima di scendere in pista con il maestro Giovanni Pernice, la concorrente ha scelto di raccontare una pagina difficile della propria vita, legata alla separazione dall’ex marito Mario Caucci e alle responsabilità affrontate da madre di due bambini.

Nel filmato introduttivo alla sua esibizione,quando si è ritrovata a crescere da sola i suoi due figli, ancora molto piccoli. Un passaggio doloroso, segnato dalla necessità di ricominciare e dalla paura di non riuscire a proteggere i bambini dalle conseguenze della separazione. "Mi sono ritrovata sola con i miei due figli. Presi una botta, uno tsunami in pieno", ha raccontato, descrivendo l’impatto emotivo di quella fase.

La concorrente ha spiegato di aver cercato di nascondere le proprie fragilità ai figli, arrivando a sfogare rabbia e dolore lontano dai loro occhi. Una sofferenza accompagnata anche da sensi di colpa, legati alla fine della famiglia così come l’aveva immaginata. Con il passare del tempo, però, la situazione è cambiata. Oggi Noemi può guardare a quel capitolo con maggiore consapevolezza e riconoscere la strada percorsa per ritrovare un equilibrio personale e familiare.

La partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta per Noemi Bocchi anche un'occasione per mostrarsi al pubblico sotto una luce diversa. Per anni il suo nome è stato associato soprattutto alla relazione con Francesco Totti, diventata di dominio pubblico nel 2022 e finita spesso al centro delle cronache rosa. Attraverso il programma di Milly Carlucci, la flower designer sta provando a raccontare una parte della propria identità che va oltre il gossip. Le difficoltà affrontate, la maternità e la volontà di mettersi alla prova diventano così elementi centrali del suo percorso televisivo.

Il racconto della separazione ha mostrato una Noemi vulnerabile, disposta a condividere emozioni e ricordi senza nascondere quanto sia stato complicato ripartire. Dopo il momento più commovente della serata, in studio c’è stato spazio anche per una parentesi più leggera. Simona Ventura ha infatti rivolto asoffermandosi su chi avesse preso l’iniziativa per il loro primo bacio.

La risposta della concorrente è stata diretta: "Io sono donna, e mi piace essere corteggiata. Il primo passo deve farlo l’uomo". Una battuta che ha aggiunto un dettaglio curioso alla storia della coppia, alleggerendo l’atmosfera dopo il racconto del passato. A completare la serata è arrivata l’esibizione con Giovanni Pernice. I due hanno danzato un valzer sulle note di La donna cannone di Francesco De Gregori, scegliendo una canzone dal forte carico emotivo.

La performance ha ricevuto apprezzamenti e ha contribuito a rendere ancora più significativo il percorso della concorrente. Tra emozioni personali, ricordi e passi di danza, Noemi Bocchi ha portato sul palco di Rai 1 qualcosa che va oltre la competizione. Il suo racconto a Ballando con le Stelle ha offerto al pubblico un’occasione per conoscere meglio la donna dietro il personaggio mediatico, tra le difficoltà del passato e il desiderio di costruire una nuova immagine di sé.