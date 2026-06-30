L'alchimia tra Francesco Arca e Kasia Smutniak rende indimenticabile questo film, in TV solo oggi

Pubblicazione: 30 giugno alle 12:40

La forza dei suoi interpreti, è probabilmente una delle chiavi del successo di Allacciate le cinture, diretto da Ferzan Özpetek arrivato nelle sale nel 2014 e che andrà in onda stasera alle 21:23 su Rai 5. Il regista costruisce un racconto che attraversa oltre un decennio di vita, alternando momenti di leggerezza a passaggi di grande intensità emotiva, ma il vero collante dell'intera narrazione è il rapporto tra Elena e Antonio, interpretati rispettivamente da Kasia Smutniak e Francesco Arca.

La loro storia non segue gli schemi del classico melodramma romantico.che sembra quasi inevitabile. È proprio questa imperfezione a rendere il film ancora oggi uno dei lavori più apprezzati del cinema di Özpetek. Sin dalle prime scene inatti appare evidente quanto

Elena è una donna razionale, indipendente e determinata. Lavora come cameriera in un bar di Lecce insieme all'amica Silvia e al coinquilino Fabio, con il quale condivide anche un importante progetto imprenditoriale. Antonio, invece, è un meccanico impulsivo, istintivo, spesso ruvido nei modi e incapace di nascondere le proprie fragilità. Tra loro l'inizio è tutt'altro che semplice. I giudizi reciproci sembrano impedire qualsiasi avvicinamento, ma proprio dietro quella distanza iniziale si nasconde una forte curiosità reciproca. Özpetek evita accuratamente di trasformare il loro incontro in una favola romantica: il sentimento cresce tra errori, tensioni e contraddizioni, risultando così molto più credibile.

Francesco Arca in una scena di Allacciate le Cinture - Fonte: 01 Distribution

Uno degli aspetti più riusciti del film è senza dubbio la chimica tra i due protagonisti. Kasia Smutniak interpreta Elena con una presenza composta, ma che vuole comunicare emozioni profonde anche attraverso piccoli gesti e lunghi silenzi. La trasformazione del personaggio durante il racconto appare proprio per questo motivo, più che mai naturale . Francesco Arca affronta invece uno dei ruoli più importanti della sua carriera cinematografica: Antonio è un uomo istintivo, diretto e spesso incapace di trovare le parole giuste per esprimere ciò che prova. Arca evita qualsiasi eccesso caricaturale, restituendo invece un personaggio autentico, imperfetto e profondamente umano.

La forza della coppia nasce proprioLei rappresenta il controllo e la riflessione; lui l'impulso e la spontaneità. Caratteri apparentemente incompatibili questi che davanti alla macchina da presa, finiscono invece per completarsi. Ovviamente c'è tutta l'arte diche valorizza questa dinamica privilegiando gli sguardi, i silenzi e il linguaggio del corpo rispetto ai dialoghi esplicativi. Molti dei momenti più intensi del film si sviluppano infattilasciando che siano gli attori a raccontare il rapporto attraverso la loro presenza scenica.

Un'altra particolarità di Allacciate le cinture è il doppio piano temporale. Il film racconta infatti l'inizio della relazione tra Elena e Antonio e, contemporaneamente, mostra la loro vita tredici anni dopo. Non si limita quindi a descrivere l'innamoramento, ma segue l'evoluzione di una coppia ormai consolidata, alle prese con il lavoro, i figli, le responsabilità quotidiane e le inevitabili difficoltà della convivenza. Potremmo dire che è quell'evoluzione tipica di ogni coppia, un processo durante il quale la passione iniziale lascia progressivamente spazio ai conflitti quotidiani. Ma in questo caso c'è un evento che arriva come una bomba: una diagnosi di tumore al seno che cambia completamente la prospettiva della famiglia. È in questo momento che il rapporto tra Elena e Antonio ritrova quella profondità emotiva che sembrava essersi affievolita.

Il resto del cast è ricco di volti noti: Filippo Scicchitano interpreta Fabio, amico inseparabile di Elena e figura fondamentale nella sua crescita personale. Carolina Crescentini veste invece i panni di Silvia, mentre Elena Sofia Ricci offre una delle interpretazioni più eleganti del film nel ruolo della zia Viviana. Tra gli altri interpreti spiccano Carla Signoris, Giulia Michelini, Paola Minaccioni, Luisa Ranieri e Giancarlo Giannini, che contribuiscono a creare quell'atmosfera corale tipica del cinema di Özpetek.