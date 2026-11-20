Pubblicazione: 20 novembre alle 16:15

Il mondo dello spettacolo e quello dello sport piangono la scomparsa di Lance Broadway, attore apparso nella serie Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. ed ex giocatore professionista di baseball, morto improvvisamente all'età di 43 anni. Una notizia che ha lasciato sgomenti amici, colleghi e appassionati, soprattutto per le circostanze ancora poco chiare nelle quali è stato ritrovato il suo corpo. Secondo quanto riportato dai media americani, Broadway è stato trovato senza vita martedì 17 novembre 2026 nella tromba delle scale di un complesso residenziale a Dallas, in Texas, nei pressi di Lemon Avenue, non lontano dall'aeroporto Dallas Love Field.

A far scattare l'intervento delle autorità sarebbe stata una chiamata alda parte di una persona che aveva scoperto il corpo. Le cause della morte non sono ancora state accertate. L'ufficio del medico legale della contea di, mentre gli esami autoptici dovranno contribuire a chiarire le circostanze del decesso. Al momento non sono stati diffusi elementi sufficienti per stabilire che cosa sia realmente accaduto all'attore.

Nato il 20 agosto 1983 a Bryan, in Texas, Lance Broadway aveva costruito una carriera decisamente insolita, passando dai campi della Major League Baseball ai set di Hollywood. Prima di avvicinarsi alla recitazione, era stato infatti un promettente lanciatore, tanto da essere selezionato dai Chicago White Sox al primo giro del draft del 2005. Il suo debutto nella MLB era arrivato nel settembre 2007, dando inizio a un'esperienza professionistica che lo avrebbe portato a indossare anche la maglia dei New York Mets. Dopo aver concluso la carriera ai massimi livelli del baseball americano, Broadway aveva deciso di inseguire un'altra grande passione: quella per il cinema.

Lance Broadway, a former MLB pitcher turned actor, was found dead at a Dallas apartment complex this week, the Dallas Police Department confirmed Friday. https://t.co/qnxwSo7n0d — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) November 20, 2026

Il suo esordio sul grande schermo risale al 2013 con Attacco al potere – Olympus Has Fallen, thriller d'azione diretto da Antoine Fuqua e interpretato da Gerard Butler, Aaron Eckhart e Morgan Freeman. Nel film aveva vestito i panni di un agente dei servizi segreti, prendendo parte a una produzione hollywoodiana di grande richiamo. Negli anni successivi aveva ottenuto altri ruoli sia al cinema sia in televisione. Tra le sue interpretazioni figurano il film di fantascienza Teleios, nel quale aveva interpretato il comandante Linden, e diverse serie televisive, tra cui Lucifer, Kevin From Work e Colony.

Il legame con l'universo Marvel era arrivato, la serie televisiva dedicata alle avventure dell'organizzazione guidata da Phil Coulson,. Pur trattandosi di una partecipazione limitata, rappresentava uno dei titoli più conosciuti della sua filmografia. Negli ultimi anniaveva inoltre deciso di tornare alle proprie origini sportive, dedicandosi all'allenamento di giovani giocatori di baseball. Un'attività che gli aveva permesso di trasmettere la propria esperienza a una nuova generazione di atleti, costruendo legami profondi con ragazzi e famiglie.

Proprio dal mondo del baseball sono arrivati alcuni dei messaggi più commoventi dopo la notizia della sua scomparsa. Alexis Cassidy, madre di uno dei giovani atleti allenati da Broadway, lo ha ricordato come una presenza fondamentale per la crescita dei ragazzi, sottolineando quanto fosse capace di incoraggiarli a superare i propri limiti. Anche amici e conoscenti hanno condiviso ricordi personali dell'attore, descrivendolo come una persona solare, generosa e capace di lasciare un segno nella vita degli altri.

La morte di Lance Broadway, arrivata a soli 43 anni, lascia dunque un grande vuoto non soltanto nel mondo dello spettacolo, ma anche nella comunità sportiva alla quale aveva continuato a dedicare tempo ed energie. Resta ora da comprendere che cosa abbia provocato il decesso, mentre familiari, amici e colleghi si preparano a salutarlo.