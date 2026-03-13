Lanterna Verde come non l'abbiamo mai visto: Zack Snyder pubblica un'immagine inedita e i fan impazziscono

Pubblicazione: 13 marzo alle 17:50

Il mondo dei supereroi è tornato a discutere di uno dei “what if” più affascinanti del cinema recente. Il regista Zack Snyder ha infatti pubblicato un’immagine inedita che mostra il Lanterna Verde che non abbiamo mai visto sullo schermo. Lo scatto arriva dopo le polemiche nate attorno al primo trailer della serie Lanterns del nuovo universo DC. L’immagine ha ovviamente immediatamente fatto il giro dei social, riaccendendo il dibattito tra i fan e riportando alla luce una scena cancellata da Zack Snyder’s Justice League. Per molti appassionati si tratta di uno sguardo raro su una storyline che avrebbe potuto cambiare il destino dei film DC.

La vicenda nasce da un post pubblicato sui social dacirca una settimana dopo l’uscita del teaser trailer della serie, produzione che farà parte del nuovo universo narrativo. Nel messaggio il regista ha mostrato un’immagine dell’attore, uno dei personaggi più popolari tra le diverse incarnazioni di Lanterna Verde nei fumetti DC. Snyder ha accompagnato la foto con una frase che ha alimentato l’entusiasmo dei fan: “Un eroe che avevamo pianificato di portare nella storia della Justice League. Alcuni percorsi restano invisibili… ma il bagliore verde è ancora là fuori”.

Quell’immagine non rappresenta solo un concept o un’idea mai realizzata: la scena era stata davvero girata. Durante la produzione di Zack Snyder’s Justice League, Wayne T. Carr era stato scelto per interpretare John Stewart e aveva effettivamente filmato un cameo destinato al finale del film. Secondo quanto emerso dietro le quinte, la sequenza mostrava l’incontro tra il nuovo eroe e Bruce Wayne, il personaggio interpretato da Ben Affleck. Si trattava di un momento pensato per espandere l’universo della Justice League e introdurre ufficialmente la presenza delle Lanterne Verdi.

Tuttavia, quella scena non è mai arrivata sullo schermo. Lo studio Warner Bros. decise infatti di non autorizzare l’uso del personaggio nel film. All’epoca la compagnia stava pianificando un progetto cinematografico separato dedicato al corpo delle Lanterne Verdi, intitolato Green Lantern Corps. Quel film, però, non è mai stato realizzato e il cameo girato da Snyder è rimasto inedito.

Nel montaggio finale dellavenne sostituita da un altro personaggio dell’universo DC: Martian Manhunter. In quella sequenza conclusiva, l’eroe appare per parlare cone anticipare possibili minacce future. La scelta fu quindi il risultato di decisioni creative e strategiche prese dallo studio durante una fase di grande riorganizzazione dei progetti DC.

L’immagine condivisa da Snyder è riemersa proprio mentre il nuovo universo narrativo DC si prepara a introdurre nuovamente il mito delle Lanterne Verdi con la serie televisiva Lanterns. Il primo trailer ha però generato diverse critiche tra gli appassionati: molti fan hanno notato la scarsa presenza del classico colore verde e l’assenza delle iconiche uniformi dei cosiddetti Emerald Knights. In un breve momento del teaser si intravede soltanto un costume appeso in un armadio, insieme ad alcune custodie per abiti, suggerendo che il personaggio di Hal Jordan potrebbe aver avuto diverse versioni della divisa nel corso della sua carriera.

brolin lanterna verde, fonte: DC Comics

Il nuovo progetto televisivo vedrà protagonisti Aaron Pierre nel ruolo di John Stewart e Kyle Chandler in quello di Hal Jordan. La serie è guidata dallo showrunner Chris Mundy e prodotta anche da Tom King e Damon Lindelof. Nel cast comparirà inoltre il celebre antagonista Sinestro, interpretato da Ulrich Thomsen, mentre Nathan Fillion tornerà nel ruolo di Guy Gardner.

Il debutto della serie è previsto per agosto su HBO. Nel frattempo la pubblicazione dell’immagine di Snyder ha riacceso la curiosità dei fan: per molti rappresenta una finestra su una versione alternativa dell’universo DC che non abbiamo mai potuto vedere, ma che continua ad alimentare il dibattito tra appassionati di fumetti, cinema e serie televisive.