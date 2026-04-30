Lanterns, Hal Jordan e John Stewart al bar: la nuova immagine della serie HBO nasconde un dettaglio importante

Pubblicazione: 30 aprile alle 10:40

Due membri del Green Lantern Corps seduti al bancone di un bar rurale, bicchieri in mano, sguardi concentrati. Non è la scena che ti aspetteresti da una serie di supereroi cosmici, eppure è esattamente ciò che rivela la nuova immagine esclusiva di Lanterns, il poliziesco spaziale che HBO lancerà nell'estate del 2026 come pilastro del rilancio dell'Universo DC orchestrato da James Gunn e Peter Safran.

La foto,, immortalamentre fanno una pausa apparente dalla loro indagine per omicidio. O forse no. Perché in una serie che Gunn ha definito "True Detective nel DCU", nulla è lasciato al caso, nemmeno una sosta in un locale della contea di Sheridan, Nebraska.

L'ambientazione stessa racconta molto del DNA di questa produzione. Mentre parte dell'azione si svolgerà in Iowa, il cuore dell'indagine batte in una piccola comunità del Nebraska rurale, dove l'arrivo di due investigatori decisamente fuori dall'ordinario non sarà accolto a braccia aperte dai locali. L'immagine suggerisce che Hal e John non stiano semplicemente prendendo fiato, ma si stiano infiltrando, ascoltando, cercando risposte tra la gente del posto. Le loro espressioni tradiscono qualcosa: forse hanno trovato il posto giusto per scavare.

New look at Hal Jordan and John Stewart in ‘LANTERNS’



(Source: https://t.co/QI0Ibx1Ckn) pic.twitter.com/5fFcEF9JR0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 28, 2026

Un dettaglio visivo spicca nella fotografia e non sfuggirà ai fan dei fumetti: l'anello del potere di Hal Jordan, ben visibile. È un contrasto deliberato, perché John Stewart, recluta fresca di addestramento, è ancora costretto ad aspettare prima di poterlo indossare. Il trailer della serie mostra proprio John che incalza Hal su questa questione, dopo oltre due mesi trascorsi sotto la sua tutela. La risposta del veterano è una lezione pratica tanto brutale quanto efficace: lascia l'anello sul cruscotto dell'auto e salta fuori dal posto di guida mentre il veicolo si dirige verso un precipizio, con John ancora a bordo. Il messaggio è chiaro: l'anello è solo un gioiello finché non hai imparato cosa significa davvero essere un Green Lantern.

Il cast comprendee protagonista di Bloodline, incarna un Hal Jordan maturo, segnato, lontano dalla versione giovane e spensierata che Ryan Reynolds aveva interpretato nel disastroso film del 2011. James Gunn voleva una presenza stagionata e radicata, qualcuno che potesse trasmettere il peso di anni passati a pattugliare il Settore 2814 della galassia.

Aaron Pierre, invece, porta sullo schermo un John Stewart che i fan aspettavano da decenni, attore britannico, esploso grazie alla sua interpretazione in The Underground Railroad di Barry Jenkins e consacrato dal thriller Rebel Ridge di Jeremy Saulnier per Netflix. Quindi l'immagine di cui sopra mostra Hal e John seduti in quel bar del Nebraska, con la luce soffusa e i bicchieri appoggiati sul bancone, racchiude perfettamente la dualità dei due personaggi: sono supereroi, sì, ma anche detective in territorio ostile, stranieri che cercano di decifrare i codici non scritti di una piccola città americana. L'anello di Hal brilla discretamente nell'inquadratura, promemoria silenzioso del loro vero potere, ma è la loro capacità di connettersi con le persone normali che farà la differenza.

You manifested it early.

The official #Lanterns teaser is here.

Coming this August. pic.twitter.com/cbA3vFotXd — James Gunn (@JamesGunn) March 4, 2026

Quando Lanterns debutterà su HBO Max nell'estate del 2026, avrà il compito non semplice di essere sia un pilastro del nuovo Universo DC che una serie autonoma capace di stare in piedi con le proprie gambe narrative. Se questa prima immagine è un indicatore, la produzione ha capito che il segreto non sta nello spettacolo cosmico, ma nell'intimità di un momento rubato in un bar di provincia, dove due uomini con destini straordinari devono confrontarsi con l'elemento più imprevedibile dell'universo: la natura umana.