L'arte prende vita in questa rivoluzionaria serie tv (ma è fatta con l'IA e i social non apprezzano)

Pubblicazione: 12 aprile alle 10:00

Fremantle ha appena alzato il sipario su Art Awakens, la prima serie nativa creata interamente con intelligenza artificiale prodotta da Imaginae Studios, la nuova etichetta AI del colosso dell'intrattenimento. Si tratta di una serie educativa in formato breve, sei episodi che fanno qualcosa che fino a ieri era relegato al regno della fantasia: entrare letteralmente dentro i dipinti più iconici degli ultimi cinque secoli. Art Awakens usa la AI generativa per animare opere come Il ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck, La madre di Whistler di James McNeill Whistler, La notte stellata di Vincent van Gogh, La grande onda di Hokusai, L'urlo di Edvard Munch e I nottambuli di Edward Hopper.



Ogni episodio costruisce un vero e proprio mondo all'interno del dipinto originale, esplorando la storia emotiva e narrativa celata dietro ogni pennellata. La tecnologia AI permette di dare profondità, movimento e vita a queste opere senza tradirne l'essenza, creando un'esperienza che James Duffen, CEO di Imaginae Studios, definisce come "applicazione dell'intelligenza artificiale con gusto, maestria e sensibilità culturale".





La serie nasce dalla collaborazione con Hilario Abad, pluripremiato filmmaker spagnolo specializzato in AI. La sua visione artistica, unita alle potenzialità degli strumenti di intelligenza artificiale, ha permesso di raccontare storie che, come sottolinea Duffen, "erano precedentemente impossibili" pur rimanendo radicate nella maestria artistica e nell'integrità culturale. Il lancio è previsto oggi su YouTube, mentre Fremantle ha annunciato che fornirà ulteriori dettagli sulla distribuzione e il rollout nei prossimi mesi. YouTube rappresenta il terreno ideale per testare la risposta del pubblico a questo tipo di contenuto ibrido, a metà tra divulgazione culturale e sperimentazione tecnologica.



Ogni episodio diventa così un portale, un invito a vedere con occhi nuovi opere che credevamo di conoscere. Cosa si nasconde oltre l'orizzonte ondulato della Notte stellata? Quali storie si celano dietro le figure immobili dei Nottambuli di Hopper? L'AI non fornisce risposte definitive, ma apre possibilità narrative, crea connessioni emotive, trasforma la fruizione passiva in esplorazione attiva. La serie dimostra già che l'intelligenza artificiale non è più confinata ai laboratori di ricerca o alle demo aziendali. È qui, nei nostri schermi, pronta a raccontare storie. Storie che parlano di pennellate vecchie di secoli, animate da algoritmi nati ieri.