L'attore di Malcolm in ospedale dopo incidente d'auto: le sue prime parole dopo la gara a Daytona

Pubblicazione: 12 novembre alle 10:06

Chi ha seguito le avventure televisive del geniale Malcolm non può non ricordare il volto di Frankie Muniz, protagonista di una delle sitcom più amate degli anni 2000. Ma quello che molti non sanno è che l'attore, oggi quarantenne, ha intrapreso una seconda carriera ben lontana dai riflettori di Hollywood, quella di pilota professionista. E proprio su una pista da corsa, Muniz si è trovato al centro di un incidente che ha richiesto il ricovero ospedaliero.

, un evento benefico programmato per mercoledì sera sul tracciato stradale del celebre autodromo., portando a un impatto che ha reso necessario il trasporto in ospedale come misura precauzionale.

Fortunatamente, le notizie successive hanno dissipato le preoccupazioni più gravi. L'attore è stato dimesso in tempi brevi e ha rilasciato una dichiarazione per rassicurare fan e colleghi sulle sue condizioni. "Sono un po' indolenzito, ma la Mustang che guidavo ha fatto il suo lavoro proteggendomi", ha affermato Muniz, sottolineando l'efficacia dei sistemi di sicurezza del veicolo. Un dettaglio non banale, considerando che le auto da corsa moderne sono progettate con gabbie di sicurezza, cinture a sei punti e sedili anatomici proprio per minimizzare i danni in situazioni come questa.

Safety crews had to cut the roof off Frankie Muniz's Mustang at Daytona. Hours later he had one line about how he felt. https://t.co/LcjcsTm5Fp — Thought Catalog (@ThoughtCatalog) November 12, 2026

La delusione per l'attore-pilota riguarda soprattutto l'impossibilità di partecipare all'evento che tanto attendeva. "Sono deluso di non poter prendere parte all'evento Proud to Honor di Ford questa sera", ha dichiarato. "Non vedevo l'ora di onorare il servizio dei nostri veterani e di gareggiare contro questi altri piloti straordinari". Il Veterans Day Classic non è una semplice gara esibizione, si tratta di un appuntamento che raccoglie fondi per sei organizzazioni no-profit dedicate al supporto delle comunità militari e dei veterani attraverso il Proud to Honor Fund.

, in una competizione che vedeva dodici piloti Ford Racing divisi in sei squadre, ciascuna in rappresentanza di un ramo delle forze armate statunitensi.. Un format che unisce competizione sportiva e commemorazione, con tanto di esibizioni musicali previste durante l'evento.

Muniz ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che si sono presi cura di lui: "Voglio ringraziare tutti alla Ford Racing, al Daytona International Speedway e lo staff dell'ospedale. Voglio ringraziare in particolare tutti quelli che mi hanno contattato e per tutte le preghiere". Un messaggio che evidenzia non solo la professionalità dei team coinvolti, ma anche l'affetto che ancora circonda la star di Malcolm in the Middle, dimostrando come il pubblico non abbia mai dimenticato quel ragazzino prodigio che li ha fatti ridere per anni.

Frankie Muniz from Malcolm in the Middle just got out the hospital after a wreck during Daytona practice. He been racing for a minute and the crash looked serious. Glad he straight now but that one had people checking on him. Actors turning racers stay living different lives. https://t.co/mg8MbAfRLF — GUAPi🫟🧩 (@gtguapp) November 12, 2026

Ora resta da vedere quando Muniz potrà tornare al volante. Gli accertamenti medici post-incidente sono standard in questi casi, e anche un po' indolenzito può significare la necessità di qualche giorno di riposo prima di sottoporsi nuovamente agli stress fisici di una gara automobilistica. Nel frattempo, l'evento benefico si è svolto regolarmente, con altri piloti che hanno preso il posto di Muniz nella competizione, portando avanti la missione di raccolta fondi per i veterani.