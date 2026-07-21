L'autrice di Fullmetal Alchemist rivela un succoso retroscena sul finale del suo nuovo anime

Pubblicazione: 21 luglio alle 16:54

Hiromu Arakawa, l'autrice che ha conquistato generazioni di lettori con Fullmetal Alchemist, ha rivelato in una recente intervista che il destino di Daemons of the Shadow Realm è già segnato. La mangaka ha confermato di aver definito non solo il finale della sua ultima opera, ma anche gli eventi principali che condurranno i protagonisti verso quella conclusione. Una dichiarazione che offre uno sguardo affascinante sul processo creativo di una delle autrici più rispettate dell'industria.



L'intervista è stata rilasciata nell'ambito della serie video "Inside Square Enix", prodotta dall'omonima casa editrice. Arakawa ha spiegato che il suo metodo di lavoro segue una struttura ben precisa, paragonando la costruzione narrativa a un viaggio tra stazioni ferroviarie. Il finale rappresenta la destinazione ultima, mentre gli eventi cruciali della trama sono le fermate intermedie. Il suo compito, ha chiarito, consiste nel tracciare le linee che collegano questi punti nodali, creando un percorso coerente e soddisfacente per i lettori.



Questo approccio non è una novità per Arakawa. La stessa metodologia fu utilizzata per Fullmetal Alchemist, la serie che l'ha consacrata come una delle voci più autorevoli del panorama manga. Tuttavia, l'autrice ha evidenziato alcune differenze significative nel modo in cui ha pianificato Daemons of the Shadow Realm rispetto al suo predecessore più famoso. Se per Fullmetal Alchemist aveva pre-pianificato numerosi eventi con largo anticipo, per la nuova serie ha scelto un approccio più fluido e organico.

Una scena di Daemons of the Shadow Realm, fonte: Crunchyroll



Arakawa ha descritto il processo creativo di Daemons of the Shadow Realm come più "live", una parola inglese che nel gergo dell'industria indica qualcosa di dinamico, che si sviluppa in tempo reale. Questo le ha permesso di esplorare direzioni narrative interessanti man mano che si presentavano opportunità creative, rendendo il lavoro particolarmente stimolante. I grandi misteri e gli eventi principali sono abbozzati in forma generale, mentre i dettagli vengono definiti durante incontri regolari con il team editoriale.



Jun Tanaka, uno degli editor di Arakawa presente durante l'intervista, ha fornito ulteriori dettagli su questo metodo collaborativo. Il team si riunisce mensilmente per rivedere la struttura e la trama preparata dall'autrice. Le discussioni non si concentrano sui dettagli minuziosi, ma piuttosto sul posizionamento strategico dei personaggi e sulla coerenza delle loro motivazioni all'interno della narrazione. Si tratta di un processo di espansione della storia, dove si valuta se determinati sviluppi possono essere portati in direzioni alternative più interessanti.



Daemons of the Shadow Realm ha debuttato sulle pagine di Monthly Shonen Gangan, pubblicato da Square Enix, nel dicembre 2021. La genesi della serie risale però a molto tempo prima: Arakawa aveva abbozzato i primi disegni dei Demoni della Sinistra e della Destra già durante o prima della serializzazione di Fullmetal Alchemist. Tuttavia, il lavoro vero e proprio sulla serie è iniziato durante la pandemia di COVID-19, un periodo che ha evidentemente influenzato i tempi e le modalità di produzione.

Il successo dell'opera non si è limitato al formato cartaceo. Lo studio di animazione Bones Film, già responsabile dell'adattamento anime di Fullmetal Alchemist, ha prodotto una serie televisiva che ha debuttato nell'aprile 2026. L'anime è stato accolto con entusiasmo straordinario dalla critica e dal pubblico, tanto da essere considerato il miglior anime del 2026 fino a questo momento. La regia di Masahiro Ando e la sceneggiatura di Noboru Takagi, basata sul lavoro originale di Arakawa, hanno contribuito a trasformare il manga in un'esperienza visiva coinvolgente.



La trasparenza con cui Arakawa condivide il suo processo creativo rappresenta un dono prezioso per chi studia la narrativa seriale. In un'industria dove molti autori preferiscono mantenere il mistero assoluto sulle loro opere in corso, la mangaka sceglie invece di sollevare il velo, mostrando come un'opera complessa prenda forma. Sapere che il finale è già stato deciso non rovina la sorpresa per i lettori, ma aggiunge un ulteriore livello di apprezzamento: ogni capitolo pubblicato diventa un tassello di un puzzle più grande, accuratamente posizionato dall'autrice verso una destinazione che lei sola conosce.