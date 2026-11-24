Pubblicazione: 24 novembre alle 10:39

Chi non conosce Ebenezer Scrooge, il vecchio banchiere avaro e scontroso protagonista di "Canto di Natale" di Charles Dickens? Quel personaggio che odiava il Natale, contava ossessivamente le monete e trattava malissimo il suo impiegato Bob Cratchit è diventato l'incarnazione stessa dell'avarizia nella cultura popolare occidentale. Talmente iconico che Walt Disney lo scelse come modello per creare Paperon de' Paperoni, il cui nome originale è proprio zio Scrooge. Ma quello che molti ignorano è che Ebenezer Scrooge non fu un'invenzione di pura fantasia. Dickens si ispirò a un uomo realmente esistito, la cui storia supera per assurdità e grettezza qualsiasi esagerazione letteraria. Pubblicato nel 1843, Canto di Natale conquistò immediatamente il pubblico britannico e poi quello mondiale, diventando uno dei racconti natalizi più amati di sempre. La storia è nota: nella notte della vigilia di Natale, Scrooge riceve la visita di quattro fantasmi, quello dell'ex socio Jacob Marley e gli spiriti del Natale passato, presente e futuro.





, segnato da povertà dilagante e dallo sfruttamento operaio nelle fabbriche. Il personaggio di Scrooge nasconde una critica feroce all'egoismo capitalista e all'indifferenza verso la sofferenza altrui. Ma da dove venne l'ispirazione per questo personaggio così vivido e memorabile? La genesi è duplice e affascinante.. Sulla lapide, nella penombra serale, lo scrittore lesse un'epigrafe che gli parve recitare "Ebenezer Lennox Scroggie - mean man", letteralmente "uomo cattivo". Rimase colpito:In realtà si trattava di un abbaglio., in riferimento all'attività di Scroggie come commerciante di mais, vino e whisky. Era stato addirittura fornitore della Royal Navy e aveva organizzato gli approvvigionamenti per la visita di re Giorgio IV a Edinburgo nel 1822. Tutt'altro che un avaro:. Ma quell'errore di lettura piantò nella mente di Dickens il seme del nome e del concetto. Il personaggio vero e proprio, però, venne costruito su un modello ben più concreto:. Nato nel 1714 come John Meggot, figlio di Robert Meggot e Amy Elwes,. Il padre possedeva un birrificio, il nonno Sir George era stato parlamentare. Quando il padre morì che John aveva appena quattro anni, il bambino ereditò una fortuna considerevole insieme alla tenuta di Marcham Park nel Berkshire.

Ma nella famiglia Elwes covava un tarlo: l'avarizia patologica che si tramandava di generazione in generazione come una maledizione. La nonna materna, Lady Isabella Hervey, era celebre per questa caratteristica. La madre Amy, rimasta vedova, portò questa ossessione a livelli estremi: si racconta che morì letteralmente di fame e di stenti pur di non intaccare il suo patrimonio. Orfano, John finì sotto la tutela dello zio materno, Sir Hervey Elwes, baronetto e deputato. Quest'uomo, immensamente ricco grazie a vasti possedimenti terrieri, era talmente spilorcio da vantarsi di vivere con sole 110 sterline all'anno. John, che aveva studiato brillantemente alla Westminster School e aveva viaggiato in tutta Europa eccellendo nell'equitazione e nella caccia, rimase affascinato dallo stile di vita dello zio. Tanto da cambiarsi il cognome da Meggot a Elwes per entrare nelle grazie del parente.





La strategia funzionò: nel 1763, alla morte dello zio, John ereditò una fortuna colossale, circa mezzo milione di sterline dell'epoca, equivalenti a circa 18 milioni di sterline del 2010.. Gli aneddoti sulla sua tirchieria, tramandati dal biografo Edward Topham, superano l'immaginazione. Elwes indossava sempre gli stessi abiti logori e stracciati, talmente fatiscenti che molti lo scambiavano per un mendicante lasciandogli l'elemosina. Non comprava mai vestiti nuovi, arrivando persino a indossare quelli ancora bagnati pur di non sprecare legna del camino per asciugarli.. Quando doveva conversare con lo zio prima della sua morte, lo facevano al buio o alla fioca luce di una sola candela, discutendo delle spese folli altrui.. In un'occasione arrivò a mangiare una gallinella d'acqua morta portata a riva da un ratto. Rifiutava i mezzi pubblici, preferendo camminare per chilometri sotto la pioggia piuttosto che spendere denaro per un biglietto. Le sue numerose proprietà cadevano letteralmente a pezzi per mancanza di manutenzione.. Un parente costretto a pernottare in una delle sue ville dovette spostare ripetutamente il letto durante la notte per trovare un angolo dove non piovesse addosso. Persino la salute era oggetto di economia estrema.. Una volta si ferì gravemente a entrambe le gambe e, portato dal farmacista, insistette per farsi curare solo un arto, scommettendo che quello non trattato sarebbe guarito per primo. Vinse la scommessa e il farmacista dovette rinunciare al compenso.

Nonostante questo stile di vita al limite della follia, Elwes mantenne una certa rispettabilità sociale. Alla soglia dei 60 anni divenne deputato per il Berkshire, mantenendo il seggio per tre mandati e militando in entrambi gli schieramenti politici britannici. I colleghi, beffardi, dicevano di non poterlo definire "voltagabbana" poiché possedeva un solo abito. John Elwes morì nel 1789, lasciando dietro di sé il ricordo di un'esistenza paradossale: milionario sulla carta, mendicante nella pratica. Un uomo che aveva trasformato il denaro da mezzo a fine, diventando schiavo della propria ricchezza. Quando Charles Dickens venne a conoscenza di questa storia, probabilmente attraverso racconti orali o cronache dell'epoca, trovò il materiale perfetto per il suo personaggio. Esasperò alcuni tratti, ne addolcì altri per renderlo funzionale alla narrazione, ma l'essenza di Ebenezer Scrooge era lì, già scritta dalla realtà.





La differenza fondamentale tra Elwes e Scrooge sta nel finale.. Non ci fu nessun fantasma a salvargli l'anima, nessuna epifania natalizia. Morì com'era vissuto: solo, circondato da ricchezze che non usò mai, schiavo di un'ossessione che gli divorò l'esistenza.. Perché se anche il peggiore degli avari può cambiare, allora c'è redenzione per chiunque.