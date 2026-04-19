Law & Order, notizia tristissima: cancellata la serie

Pubblicazione: 19 aprile alle 19:00

Il franchise più longevo della televisione americana perde un pezzo importante. NBC ha ufficialmente cancellato Law & Order: Organized Crime dopo cinque stagioni, chiudendo lo spin-off che aveva riportato in scena uno dei personaggi più amati dell'intero universo Law & Order: il detective Elliot Stabler, interpretato da Christopher Meloni. La notizia arriva insieme a quella opposta, che riguarda Law & Order: Unità Vittime Speciali: la serie con Mariska Hargitay nei panni di Olivia Benson ottiene il rinnovo per la stagione 28, consolidando ulteriormente il suo primato assoluto di longevità nella storia della televisione americana. Due destini speculari che ridisegnano l'intero panorama del franchise.

La cancellazione di Organized Crime: cinque stagioni e poi il buio

Law & Order: Organized Crime era nata nel 2021 con un obiettivo preciso: riportare Elliot Stabler al centro della scena dopo oltre dieci anni di assenza da SVU, dove aveva lasciato un vuoto enorme. La premessa narrativa era solida: Stabler tornava a New York dopo la morte della moglie, ripartendo da un contesto diverso da quello dell'Unità Vittime Speciali, alle prese con la criminalità organizzata. Il progetto aveva funzionato inizialmente, costruendo una base di fan solida e garantendo un filo narrativo che teneva vivo anche il legame con Benson. Ma nel corso delle stagioni erano emersi problemi strutturali difficili da ignorare: la quinta stagione era stata distribuita su Peacock nel 2025, per poi approdare su NBC solo successivamente, una traiettoria produttiva che segnalava difficoltà di posizionamento. La serie non era riuscita a garantire continuità né di strategia né di performance, e alla fine la decisione è arrivata.

Christopher Meloni (Elliot Stabler) in una scena di Law and Order - Organized Crime

Il saluto di Christopher Meloni ai fan

Poche ore dopo l'annuncio ufficiale, Christopher Meloni ha risposto con un video su Instagram, visibilmente commosso. Le sue parole sono state dirette soprattutto ai fan: "Voglio prendermi un momento per dire grazie a chi non solo ha contribuito a dare vita e longevità al personaggio di Elliot Stabler, ma che è rimasto con lui e lo ha accolto di nuovo." Un messaggio che riconosce esplicitamente quanto il pubblico abbia pesato nel tenere in vita Stabler per oltre vent'anni, tra SVU e Organized Crime. Il personaggio era tornato nella stagione 22 di SVU come ospite, e da lì era partito il progetto dello spin-off. La cancellazione chiude quel capitolo, ma non necessariamente l'esistenza del personaggio.

SVU al contrario: la stagione 28 è storia

Mentre Organized Crime saluta, Law & Order: SVU continua la sua marcia inarrestabile verso la storia. Il rinnovo per la stagione 28 arriva dopo una stagione 27 che ha registrato una crescita degli ascolti superiore al 20%, un dato che ha tolto ogni dubbio sulla convenienza del rinnovo sia per il network lineare sia per la piattaforma Peacock. Al centro di tutto resta Olivia Benson, con Mariska Hargitay che continua a guidare l'unità speciale della polizia di New York in quella che ormai è diventata la serie live action più longeva nella storia della televisione statunitense, in onda ininterrottamente dal 20 settembre 1999. Al suo fianco confermati Ice-T nel ruolo del sergente Fin Tutuola, Peter Scanavino come il procuratore Carisi e Kelli Giddish, che ha fatto il suo ritorno nel cast nei panni di Amanda Rollins.

Law & Order - I due volti della giustizia (Law & Order)

Il nodo Stabler: tornerà in SVU?

La domanda che i fan si stanno già ponendo è una sola: cosa succede ora a Elliot Stabler? La cancellazione di Organized Crime non implica necessariamente la fine del personaggio. Con SVU rinnovata per un'altra stagione, lo spazio narrativo per un ritorno di Stabler nell'universo di Benson esiste eccome. Non c'è ancora alcuna conferma ufficiale, ma il legame tra i due personaggi resta uno dei motori emotivi più forti dell'intera saga, e la chiusura dello spin-off rende quasi inevitabile guardare in quella direzione. Quello tra Benson e Stabler è uno dei rapporti più seguiti e discussi della televisione americana degli ultimi trent'anni: troppo carico di storia per essere semplicemente archiviato.

Il futuro del franchise: anche la serie originale è a rischio?

Resta un terzo elemento da monitorare: il destino della serie originale Law & Order, quella creata da Dick Wolf nel 1990 e tornata sugli schermi nel 2022 dopo oltre dodici anni di assenza. Dopo quasi 40 anni di storia, il titolo originale potrebbe trovarsi in una posizione più vulnerabile rispetto a SVU, in un sistema televisivo dove il confine tra network tradizionale e streaming diventa ogni giorno più poroso e spietato. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma la cancellazione di Organized Crime ricorda a tutti che nessun titolo, per quanto storico, è al sicuro.

© Immagini MoviestillDB