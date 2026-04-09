Le 3 serie che non puoi assolutamente perdere ad aprile: tra novità e ritorni

Pubblicazione: 09 aprile alle 19:00

Aprile 2026 sarà un mese da segnare nel calendario di ogni appassionato di serie tv, tra ritorni attesissimi di fenomeni globali, revival nostalgici e novità che promettono di farsi notare. Tra grande costume pop, drammi intensi e storie che ampliano universi amati, ci sono almeno tre titoli che non puoi assolutamente perdere se vuoi restare al passo con ciò che conta davvero nel mondo delle serie.

Euphoria stagione 3: un ritorno che fa rumore

È senza dubbio uno dei ritorni più attesi dell’anno: Euphoria torna con la sua terza stagione dopo diversi anni di pausa, e lo fa con una line‑up trasformata e una narrazione che guarda ai protagonisti ormai adulti in un contesto completamente diverso da quello scolastico. Rue e i suoi amici affrontano una vita nuova, segnata da debiti, relazioni complesse e scelte difficili che rivelano quanto sia cambiato il loro mondo interiore. Questo salto temporale aggiunge profondità a personaggi già molto studiati, facendo di questa stagione non solo un ritorno, ma una sorta di nuova partenza. La serie resta un simbolo potente nella cultura pop per la sua capacità di rappresentare temi difficili con un realismo crudo e visivamente distintivo, e questa nuova fase sembra pronta a spingere ancora oltre quella reputazione.

Hacks stagione 5: l’addio di una comedy iconica

Sempre in aprile, e con un ritmo serrato di ritorni di grande rilievo, arriva Hacks con la sua stagione finale. La serie ha saputo coniugare satira intelligente, umorismo pungente e personaggi memorabili, trasformando la figura della veterana comica Deborah Vance in un’icona contemporanea della risata e dell’empowerment femminile. In questi nuovi episodi, il rapporto tra Deborah e Ava si evolve verso un finale che promette di chiudere un cerchio narrativo ricco di svolte improvvise e colpi di scena, mantenendo quel mix di ironia e cuore che ha reso Hacks una delle comedy più amate degli ultimi anni.

Una scena di Hacks - © Netflix

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair: nostalgia e nuovo slancio

Per chi ama rivivere momenti iconici del piccolo schermo, aprile porta una sorpresa tutta particolare: il ritorno di Malcolm in the Middle con una mini‑serie evento che riporta in scena la famiglia più caotica e divertente della tv anni 2000. A più di vent’anni di distanza dalla serie originale, i protagonisti tornano con nuove storie e dinamiche familiari adattate ai tempi moderni. Malcolm, ora adulto, affronta nuove sfide, ma il senso di caos e affetto che contraddistingueva la sitcom originale resta intatto. Questa ripresa non è solo un esercizio di nostalgia, ma un modo per collegare generazioni diverse attraverso un linguaggio di comicità autentico e genuino.

Perché queste tre serie sono imperdibili

Ognuna di queste tre produzioni rappresenta un modo diverso di guardare alle serie tv oggi. Euphoria continua a spingere i limiti della narrazione drammatica giovanile, trasformando la crescita in una riflessione potente sulla vita adulta; Hacks chiude la sua storia con una stagione conclusiva che promette emozioni, risate e riflessioni; Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair porta un tocco di familiarità e leggerezza, perfetto per bilanciare il rigore emotivo dei due titoli precedenti.

Tutti e tre i titoli non sono semplicemente stagioni da vedere, ma momenti di televisione che segnano un periodo specifico nell’evoluzione delle serie tv, ognuno con il proprio linguaggio e il proprio pubblico. Insieme, offrono un quadro ampio e variegato di ciò che il mondo dello streaming e della televisione tradizionale può offrire oggi: storie nuove e storie che ritornano, pronte a essere reinterpretate, riscoperte e amate ancora una volta.

© Immagine di Copertina Sky