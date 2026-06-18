Le anticipazioni di House of the Dragon 3: tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione fantasy tra battaglie e draghi

Pubblicazione: 18 giugno alle 17:06

Il 22 giugno 2026 House of the Dragon torna sul piccolo schermo con una terza stagione pronta a superare ogni aspettativa. I nuovi episodi promettono di innalzare il livello dello scontro: l'epilogo drammatico della seconda stagione farà infatti da trampolino al periodo più cruento della guerra civile Targaryen, traducendo in immagini alcune delle battaglie più celebri nate dalla penna di George R.R. Martin.

La serie HBO, prequel dell'acclamata Game of Thrones, continuerà a raccontare la celebre Danza dei Draghi, il conflitto che ha diviso la potente casata Targaryen e cambiato per sempre il destino di Westeros. Secondo quanto emersocompiute da Rhaenyra Targaryen e dai suoi alleati, mentre la fazione guidata da Alicent Hightower e dal giovane re Aegon continuerà a contendere il Trono di Spade.

Una delle curiosità più interessanti riguarda la produzione. Le riprese della terza stagione sono iniziate nel 2025 e hanno coinvolto numerose location britanniche già utilizzate nelle stagioni precedenti. Il team creativo ha inoltre lavorato a lungo per realizzare sequenze d'azione ancora più imponenti, con particolare attenzione alle battaglie aeree tra i draghi, considerate uno degli elementi centrali della nuova stagione. Sul fronte del cast, torneranno molti dei protagonisti che hanno contribuito al successo della serie.

Emma D'Arcy riprenderà il ruolo di Rhaenyra Targaryen, mentre Matt Smith sarà nuovamente Daemon Targaryen. Confermata anche la presenza di Olivia Cooke nei panni di Alicent Hightower. Accanto ai volti già noti arriveranno nuovi personaggi destinati a giocare un ruolo importante nell'evoluzione della storia, ampliando ulteriormente il panorama politico e militare di Westeros. Gli appassionati dei libri di George R.R. Martin attendono soprattutto la trasposizione di alcuni eventi considerati fondamentali nel romanzo Fire & Blood.

Sebbene HBO mantenga il massimo riserbo sui dettagli della trama, diverse indiscrezioni suggeriscono che la, con conseguenze decisive per l'equilibrio del regno. Grande attenzione è stata dedicata anche agli effetti visivi. I draghi, vero simbolo della serie, saranno protagonisti di sequenze ancora più ambiziose rispetto al passato. Il lavoro svolto dagli artisti digitali punta a rendere ogni creatura unica sia dal punto di vista estetico sia da quello comportamentale, aumentando il realismo e l'impatto emotivo delle scene.

Il successo delle prime due stagioni ha trasformato House of the Dragon in uno dei prodotti televisivi più seguiti degli ultimi anni. Proprio per questo le aspettative nei confronti del nuovo capitolo sono particolarmente elevate. Se le promesse della produzione saranno mantenute, la terza stagione potrebbe rappresentare il punto più alto raggiunto finora dalla serie, consolidando ulteriormente il legame tra HBO e il vastissimo pubblico appassionato delle storie ambientate a Westeros. Tra intrighi politici, alleanze fragili, tradimenti e draghi pronti a scendere in battaglia, House of the Dragon 3 si candida già a essere uno degli eventi televisivi più attesi dai fan del fantasy e delle grandi produzioni seriali.

Da sottolineare che House of the Dragon 3 sarà visibile su HBO Max, ma anche su Sky e Now: il che permette agli spettatori di non sottoscrivere un nuovo abbonamento esclusivo su HBO.