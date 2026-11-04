Le cronache di Narnia, l'attore del Principe Caspian rivela cosa pensa del nuovo film di Greta Gerwig

Pubblicazione: 04 novembre alle 14:05

Quando si parla di ritorni illustri e reboot ambiziosi, poche saghe evocano la magia e la nostalgia de Le Cronache di Narnia. E mentre Netflix si prepara a lanciare la sua personale rilettura del mondo creato da C.S. Lewis, con Greta Gerwig alla regia di Narnia: Il nipote del mago, una domanda risuona nelle menti dei fan della trilogia originale: cosa ne pensano gli attori che hanno dato vita a quelle avventure quasi due decenni fa? Ben Barnes, indimenticabile Principe Caspian nei film del 2008 e 2010 prodotti da Walden Media, ha finalmente rotto il silenzio sul reboot Netflix. E le sue parole non sono quelle di circostanza che ci si aspetterebbe da un ex protagonista messo da parte, ma un endorsement genuino e articolato che getta luce sulle ambizioni del nuovo progetto.





In un'intervista esclusiva concessa a ScreenRant in occasione della seconda stagione di The Institute, Barnes ha espresso il suo entusiasmo dopo aver visto il primo trailer di Narnia: Il nipote del mago. "Il trailer ha un aspetto fantastico",: "Sono sempre un fan dei registi che sono veri visionari e che hanno idee chiare su quello che vogliono fare". La scelta di Gerwig di iniziare il suo ciclo narniano con Il nipote del mago, il primo libro in ordine cronologico della saga ma il sesto pubblicato da Lewis, è stata definita da Barnes come "un'idea brillante". E non si tratta di un complimento buttato lì per educazione., estraendo ciò che risulta viscerale e importante per il presente e presentandolo in modo visivamente coinvolgente.

Barnes ha poi elogiato il cast assemblato dalla regista premio Oscar: "Penso che abbia un grande occhio per il casting. Ho adorato Emma Mackey in Sex Education, era brillante. Ovviamente Daniel Craig è brillante in tutto quello che fa". La presenza di nomi così prestigiosi, dalla Mackey nel ruolo della Strega Bianca Jadis al veterano Craig, passando per Carey Mulligan, testimonia le ambizioni di questo progetto che Netflix ha programmato per un'uscita teatrale in IMAX il 12 febbraio 2027. La storia travagliata dei tentativi di continuare la saga originale è ben nota ai fan. Dopo il successo moderato de Il viaggio del veliero, Walden Media aveva pianificato un quarto film basato su La sedia d'argento, con David Magee ingaggiato per scrivere la sceneggiatura. Ma i dettagli su cast e regia non furono mai definiti, e i diritti tornarono all'estate di Lewis prima di essere acquisiti da Netflix.

La decisione di Gerwig di ripartire dall'inizio cronologico della saga, raccontando le origini di Narnia attraverso gli occhi del giovane Digory Kirke e della sua amica Polly Plummer mentre viaggiano attraverso il multiverso grazie agli esperimenti dello zio di Digory, rappresenta una mossa coraggiosa. È un libro meno conosciuto al grande pubblico rispetto a Il leone, la strega e l'armadio, ma offre la possibilità di costruire una mitologia fresca e stratificata. Con l'imprimatur di Barnes e degli altri veterani del franchise, con un cast stellare e una regista che ha dimostrato di saper coniugare profondità emotiva e successo commerciale con Barbie, Narnia: Il nipote del mago si profila come uno degli eventi cinematografici più attesi del 2027. Netflix sta puntando tutto su questa produzione, facendone la sua prima vera incursione nelle uscite teatrali su larga scala con proiezioni IMAX.