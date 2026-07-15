Le Iene pronte a cambiare: Max Angioni verso l'uscita, ecco chi arriva al suo posto

Pubblicazione: 15 luglio alle 10:03

Il panorama della televisione italiana si prepara a una stagione autunnale ricca di colpi di scena e cambi di guardia inaspettati. Tra i corridoi di Mediaset si rincorrono voci sempre più insistenti sul futuro di uno dei programmi di punta di Italia 1: Le Iene. Lo storico show d'inchiesta e intrattenimento, che nella prossima stagione potrebbe raddoppiare il suo appuntamento settimanale, si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione nel cast. Secondo le indiscrezioni lanciate dal settimanale Chi, Max Angioni sarebbe pronto a dire addio al programma.

Al suo posto, a fare da spalla comica alla confermatissima giornalista Veronica Gentili, sarebbe in arrivo un altro volto noto della comicità italiana: Andrea Pisani. La notizia delIl comico comasco, classe 1990, ha vissuto una crescita professionale straordinaria negli ultimi anni. Dopo il debutto a Italia's Got Talent nel 2021 e la consacrazione comica sul palco di Zelig e nel cast di LOL - Chi ride fuori, Angioni era approdato alla conduzione de Le Iene nel 2023.

Inizialmente al fianco di Belén Rodríguez e successivamente di Veronica Gentili, il comico ha saputo portare ironia e leggerezza all'interno dello show. Tuttavia, le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un "accompagnamento all'uscita" non ancora ufficializzato da Mediaset, ma ormai dato quasi per certo dagli addetti ai lavori. A raccogliere l'eredità di Angioni potrebbe essere Andrea Pisani. Noto al grande pubblico per essere la metà del duo comico I PanPers, Pisani vanta già una solida esperienza sul piccolo e grande schermo. Di recente lo abbiamo visto sul Nove alla guida di OnlyFun e Comedy Match, oltre che nel cast della sesta stagione di LOL.

Andrea Pisani debutto a Le Iene-foto Mediasetinfinity

Tuttavia, a proiettare Pisani sotto i riflettori del grandissimo pubblico negli ultimi mesi non sono state solo le sue indiscutibili doti artistiche, ma anche una vicenda di gossip che ha infiammato le cronache rosa. Il comico è infatti l'ex compagno dell'attrice e collega Beatrice Arnera, la quale ha intrapreso una relazione con il sex symbol del cinema italiano Raoul Bova (fresco di separazione da Rocío Muñoz Morales). Questa inaspettata esposizione mediatica, affrontata da Pisani con la consueta autoironia, sembra aver dato un'ulteriore e potente accelerata alla sua popolarità.

Sebbene da Cologno Monzese e dai diretti interessati non siano ancora giunte conferme ufficiali, la strategia degli autori del programma appare chiara. L'idea di affiancare una figura squisitamente comica e pop a una conduzione giornalistica solida e rigorosa come quella di Veronica Gentili rimane un pilastro del format. L'innesto diall'interno dello studio, capitalizzando al contempo l'enorme curiosità del pubblico nei suoi confronti. Non resta che attendere i palinsesti ufficiali per scoprire se questa indiscrezione estiva si trasformerà nel debutto televisivo più atteso dell'autunno.