Le location più suggestive d'Italia fanno da sfondo alla nuova fiction Rai di cui tutti parlano: ecco dov'è stata girata

Pubblicazione: 08 maggio alle 07:45

Vista dall'alto, Villa Borghese ha la forma di un cuore e questo può essere un ottimo inizio considerato che è la location principale della nuova fiction Rai "Buonvino – Misteri a Villa Borghese", in onda su Rai 1 il 7 e il 14 maggio 2026 e già disponibile in anteprima su RaiPlay dal 5 maggio. Proprio in uno dei parchi urbani più belli d'Italia si snodano le avventure del commissario Giovanni Buonvino, interpretato da Giorgio Marchesi; un luogo che è parte integrante della narrazione, tanto da diventare un personaggio a sé.

Tratta dai romanzi gialli di Walter Veltroni, la fiction racconta la storia di un commissario che, a causa di un errore fatto durante, un blitz, considerato il più tranquillo della Capitale. Naturalmente, la tranquillità è solo su carta visto che la villa sarà il palcoscenico di un numero considerevole di delitti e misteri.

Con i suoi 80 ettari di verde, Villa Borghese non è solo un grande parco storico, ma un posto amatissimo da romani e turisti, che con la sua atmosfera irreale e lontana dal tempo ben si sposa con le indagini poliziesche di Buonvino.

Tra le location più riconoscibili delle riprese, ospitata nel Casino Nobile e custode di opere di Bernini, Canova, Caravaggio, Tiziano e Rubens. Ma a puntellare le giornate di Buonvino sono soprattutto i viali alberati del parco, con i loro pini e le palme e le panchine dove si siede a chiacchierare con la collega Veronica Viganò.

Tra le ambientazioni più importanti ci sono le aree attorno al Laghetto del Giardino del Lago dove, nel primo episodio, Il caso del bambino scomparso - Parte 1, si concentra la scena del presunto suicidio di Girolamo Nodari. Sono riconoscibili sia il lago che il tempietto di Esculapio che si specchia nelle acque abitate dai cigni.

Nella fiction compaiono altri scenari suggestivi. Nel secondo episodio, l'azione si sposta al Bioparco, l'ex giardino zoologico ospitato all'interno della villa. Qui viene rinvenuto il corpo decapitato e privo di vestiti di un uomo nella teca dell'anaconda.

Le riprese sono andate anche fuori Villa Borghese, nel quartiere Pinciano, un'elegantissima zona residenziale, a due passi da via Veneto. Compare inoltre la Casa del Cinema, che si trova nella Casina delle Rose vicino a Porta Pinciana.

Villa Borghese si trova tra Piazza del Popolo, Via Veneto, Piazza di Spagna e il quartiere Parioli, nella zona più nobile di Roma. Il parco è accessibile liberamente tutto l'anno, mentre alcune strutture interne, come la Galleria Borghese, sono visitabili su prenotazione.

Accanto a Giorgio Marchesi nel ruolo del protagonista, Serena Iansiti interpreta Veronica Viganò, ex collega di Buonvino e ora sua vice, nonché interesse affettivo. Francesco Colella veste i panni dell’ispettore Pierluigi Portanova, esperto di informatica e memoria storica del commissariato. Matteo Olivetti è il giovane agente Daniele Cecconi, mentre Daniela Scattolin interpreta Ginevra Robotti, un’economista veneta con il sogno di occuparsi di crimini finanziari.