Le resta poco tempo, ma darà la caccia a tutti i colpevoli: il crime Rai che non ti aspetti (e perché dovresti non perderlo)

Pubblicazione: 10 giugno alle 09:45

Debutto atteso per il nuovo crime targato Rai che promette di scuotere il palinsesto e incollare allo schermo milioni di telespettatori. Stavolta la rete di stato porta in scena una trama dai risvolti oscuri e un cast a cinque stelle. Un titolo che unisce il thriller psicologico più cupo alla grande tradizione del noir moderno e che rappresenta una nuova scommessa nel mondo delle fiction. La storia è caratterizzata da un intreccio narrativo costruito attorno a un evento traumatico che cambia per sempre la vita dei protagonisti.

Esther è un'ex cancelliera di tribunale in pensione che riceve una diagnosi terribile: il morbo di Alzheimer. Sapendo che la sua memoria svanirà progressivamente,. Consulta i vecchi archivi giudiziari cartacei accumulati nei suoi anni di servizio per rintracciare e punire una lista di criminali che, per cavilli legali o insufficienza di prove, sono riusciti a sfuggire alla giustizia. La sua missione omicidaincaricata di indagare su questa strana catena di omicidi rituali.

Célia nota subito un macabro dettaglio: l'assassino lascia dei messaggi indirizzati proprio a lei sul corpo delle vittime. Mentre Esther combatte per ricordare i torti subiti dal mondo, Célia scava nei propri ricordi per dimenticare un passato traumatico legato alla propria infanzia. I destini delle due donne finiranno per collidere in un finale inaspettato. Nel cast, definito dagli addetti ai lavori "stellare", anche Marc Ruchmann (Vincent): Il carismatico partner lavorativo e superiore di Célia nelle indagini a Nantes, Émilie Caen (Marianne) e Yoann Eloundou (Milo): Rispettivamente la figlia e il nipote di Esther, ignari dei progetti criminali della donna.

Poster della serie La sottile linea della vendetta, fonte: Raiplay

La narrazione si sviluppa in un crescendo di tensione, dove ogni scelta ha conseguenze irreversibili e la verità non è mai completamente limpida. Il tema della giustizia personale è al centro trama: un sentimento che nasce dal dramma e evolve in qualcosa di distruttivo. La serie esplora proprio quella “sottile linea” che separa il bisogno di giustizia dal desiderio di punizione personale, mettendo in discussione i limiti morali dei personaggi. La sottile linea della vendetta non è un thriller classico, è caratterizzata da un’atmosfera carica di suspense e da un racconto che alterna momenti introspettivi a sequenze più dinamiche, tipiche del crime contemporaneo.

La sottile linea della vendetta, la miniserie thrillerquesta produzione d’oltralpe diretta da Arnaud Malherbe si preannuncia come uno degli appuntamenti televisivi più magnetici dell'anno. Non è un crime convenzionale, ma è una discesa psicologica cripitica, guidata da una protagonista straordinaria e da un cast d'eccezione. Al centro(interpretata da una magistrale Clémentine Célarié).

La regia è affidata a Arnaud Malherbe che riesce ad ottenere l'attenzione dello spettatore sin dai primi minuti, riesce a farlo immergere in un'atmosfera livida e asfissiante. La sottile linea della vendetta rompe i canoni classici del genere poliziesco e affronta dilemmi etici profondi: fino a che punto è lecito spingersi quando la giustizia istituzionale fallisce? Un quesito che alla fine lo spettatore non potrà fare a meno di porsi.