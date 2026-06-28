Leggerezza, romanticismo e dinamiche amorose, in questa scanzonata commedia con Will Smith oggi in TV

Pubblicazione: 28 giugno alle 18:00

Nel panorama delle commedie romantiche degli anni 2000, Hitch - Lui sì che capisce le donne si distingue come un film che ha saputo parlare al cuore di milioni di spettatori, mescolando leggerezza, romanticismo e una riflessione intelligente sulle dinamiche amorose. Diretta da Andy Tennant nel 2005, questa commedia scanzonata ha trasformato Will Smith in un improbabile ma efficacissimo guru sentimentale, regalando al pubblico una storia che è sia divertente che sorprendentemente vera. L'appuntamento in TV è per oggi, in prima serata su Italia 1, alle 21.10.



Alex Hitchens, conosciuto nel giro come Hitch, è un consulente sentimentale che opera nell'ombra della scintillante New York. La sua missione è chiara quanto insolita: aiutare uomini impacciati, insicuri o semplicemente terrorizzati dal rifiuto a conquistare le donne dei loro sogni. Non si tratta di trucchi da quattro soldi o manipolazione psicologica, ma di un metodo basato sull'autenticità e sulla valorizzazione delle qualità nascoste di ciascun cliente. Il suo modus operandi prevede tre appuntamenti strategici che dovrebbero culminare nel fatidico primo bacio, un percorso apparentemente semplice che nasconde però tutte le complessità dell'attrazione umana.



La vera forza del film emerge quando Hitch accetta di seguire Albert Brennaman, un contabile goffo e teneramente insicuro interpretato da un memorabile Kevin James. Albert è perdutamente innamorato di Allegra Cole, una ricca ereditiera e celebrità incarnata da Amber Valletta, una donna che sembra irraggiungibile per un uomo comune come lui. Qui il film dimostra la sua vera natura: non è una celebrazione del cinismo o della manipolazione sentimentale, ma un inno alla sincerità e al coraggio di mettersi in gioco.

Mentre Hitch orchestra con precisione millimetrica gli incontri tra Albert e Allegra, la sua vita personale prende una piega inaspettata. Entra in scena Sara Melas, una giornalista determinata e indipendente interpretata da Eva Mendes, che lavora per un tabloid e che sta investigando proprio sul misterioso "dottor Rimorchio" che sembra manipolare i sentimenti delle donne newyorkesi. L'ironia della sorte vuole che Hitch si innamori proprio di lei, e per la prima volta si ritrova dall'altra parte della barricata: non più il consulente freddo e calcolatore, ma un uomo vulnerabile che scopre come tutte le sue strategie crollino di fronte a un sentimento autentico.



Il film gioca con intelligenza sul paradosso centrale: l'esperto di conquiste che perde il controllo quando è il suo cuore a essere in gioco. Ogni suo tentativo di applicare le proprie regole con Sara si trasforma in un disastro tragicomico, dimostrando che l'amore vero non si può programmare né controllare. È una lezione che Hitch deve imparare sulla sua pelle, e che il film trasmette con una leggerezza che non scade mai nel banale.



Andy Tennant costruisce una commedia che funziona su più livelli. Da un lato c'è il divertimento puro, garantito dalle situazioni imbarazzanti, dai dialoghi brillanti e dalla chimica evidente tra i protagonisti. Will Smith porta sul grande schermo tutto il suo carisma naturale, confezionando un personaggio che è tanto sicuro di sé quanto profondamente segnato da ferite passate. Eva Mendes bilancia perfettamente forza e vulnerabilità, creando una donna moderna che non ha bisogno di essere salvata ma che può scegliere liberamente di innamorarsi.

Una scena di Hitch - fonte: Columbia Pictures

Il film affronta anche temi più profondi sotto la superficie leggera della commedia romantica. C'è una riflessione interessante sul concetto di autenticità nelle relazioni moderne, sulla paura del rifiuto che paralizza tante persone, sul coraggio necessario per esporsi emotivamente in un mondo che sembra premiare il cinismo e il distacco. Hitch stesso è un personaggio segnato da una delusione amorosa passata, e la sua professione è tanto una missione quanto un meccanismo di difesa per evitare di mettersi nuovamente in gioco in prima persona.



Il successo al botteghino ha premiato la formula vincente del film, che ha saputo conquistare tanto il pubblico maschile quanto quello femminile. A quasi vent'anni dalla sua uscita, Hitch mantiene intatta la sua capacità di intrattenere e commuovere. In un'epoca dominata dai social media e dalle app di incontri, il suo messaggio sulla necessità di autenticità e coraggio nelle relazioni amorose suona ancora incredibilmente attuale. Le strategie possono cambiare, le tecnologie evolvere, ma il cuore umano risponde ancora alle stesse dinamiche fondamentali: sincerità, rispetto, e la disponibilità a rischiare il rifiuto per la possibilità di qualcosa di vero.