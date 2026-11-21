Pubblicazione: 21 novembre alle 11:47

Dietro il ricovero per ictus che ha colpito Lele Mora lo scorso ottobre ci sarebbe una sequenza di avvisaglie sottovalutate nell'arco di appena quarantotto ore. A ricostruire quei momenti è Antonio Gervasio, collaboratore dell'ex agente dei vip, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Secondo Gervasio, i due si trovavano a L'Aquila in vista di uno spettacolo al teatro San Filippo Neri. Il primo episodio sarebbe avvenuto tra le quattro e le cinque del mattino di sabato, quando Mora lo ha chiamato dalla propria stanza dopo essere svenuto e caduto a terra.

Una volta ripresosi, l'ex manager ha pranzato e ha regolarmente portato a termine la serata teatrale. Il giorno successivo, domenica mattina intorno alle sei, si è verificato un secondo svenimento, ma Mora ha rassicurato il collaboratore dicendo di sentirsi bene, portando i due a rinunciare subito ai soccorsi eProprio alla stazione romana, nel pomeriggio, è arrivata la terza caduta: a quel punto Gervasio ha chiamato l'ambulanza che ha accompagnato Mora al Policlinico Umberto I, dove è stata diagnosticata l'emergenza neurologica.

Dopo le prime cure nella Capitale, inclusi i giorni trascorsi in terapia intensiva e l'assistenza quotidiana dei figli Diana e Mirko, per l'ex agente si è aperta la fase più delicata: quella della riabilitazione. Come riferito dal collaboratore, martedì è avvenuto il trasferimento verso Verona per consentire alla famiglia di seguirlo più da vicino durante il percorso di recupero, le cui tempistiche di dimissione restano ancora da definire. Nel racconto di Gervasio emerge anche un lato umano e amaro legato alle frequentazioni del passato.

L'ex agente avrebbe manifestato rammarico per l'assenza in ospedale di diverse persone aiutate negli anni, pur evidenziando la vicinanza di volti noti come Simona Ventura e Maria Teresa Ruta. Una vicenda che, al di là del gossip, riaccende l'attenzione sull'importanza di non ignorare i malori improvvisi e di attivare tempestivamente i soccorsi.