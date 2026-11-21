Lele Mora colpito da ictus: il collaboratore svela tre malori in due giorni prima della corsa in ospedale
Il collaboratore Antonio Gervasio racconta i tre malori di Lele Mora prima dell'ictus, il ricovero a Roma, il trasferimento a Verona e la delusione per alcune assenze.
Dietro il ricovero per ictus che ha colpito Lele Mora lo scorso ottobre ci sarebbe una sequenza di avvisaglie sottovalutate nell'arco di appena quarantotto ore. A ricostruire quei momenti è Antonio Gervasio, collaboratore dell'ex agente dei vip, in un'intervista rilasciata a Fanpage.it. Secondo Gervasio, i due si trovavano a L'Aquila in vista di uno spettacolo al teatro San Filippo Neri. Il primo episodio sarebbe avvenuto tra le quattro e le cinque del mattino di sabato, quando Mora lo ha chiamato dalla propria stanza dopo essere svenuto e caduto a terra.
Dopo le prime cure nella Capitale, inclusi i giorni trascorsi in terapia intensiva e l'assistenza quotidiana dei figli Diana e Mirko, per l'ex agente si è aperta la fase più delicata: quella della riabilitazione. Come riferito dal collaboratore, martedì è avvenuto il trasferimento verso Verona per consentire alla famiglia di seguirlo più da vicino durante il percorso di recupero, le cui tempistiche di dimissione restano ancora da definire. Nel racconto di Gervasio emerge anche un lato umano e amaro legato alle frequentazioni del passato.
L'ex agente avrebbe manifestato rammarico per l'assenza in ospedale di diverse persone aiutate negli anni, pur evidenziando la vicinanza di volti noti come Simona Ventura e Maria Teresa Ruta. Una vicenda che, al di là del gossip, riaccende l'attenzione sull'importanza di non ignorare i malori improvvisi e di attivare tempestivamente i soccorsi.