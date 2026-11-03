Lenny Kravitz dato per morto dopo un incidente aereo in Florida: la verità dietro la notizia virale

Pubblicazione: 03 novembre alle 08:45

Una notizia drammatica, diffusa rapidamente sui social, ha costretto Lenny Kravitz a smentire le voci sulla propria morte. Il celebre cantante e musicista americano è stato infatti indicato erroneamente tra le vittime di un terribile incidente aereo avvenuto in Florida, dove un jet privato è precipitato provocando la morte di nove persone. Una tragedia reale che, nel giro di poche ore, si è trasformata anche in un caso di disinformazione, alimentato dalla diffusione di uno screenshot attribuito a una giovane pilota. Il messaggio sembrava suggerire che Kravitz si trovasse a bordo dell'aereo diretto alle Bahamas, ma la realtà era completamente diversa.

A chiarire la situazione è intervenuto direttamente il suo entourage, smentendo categoricamente le informazioni circolate online. L'incidentequando un Learjet 60 partito dall'aeroporto internazionale di Austin Bergstrom, in Texas, e diretto a North Eleuthera, nelle Bahamas, è precipitato in una zona residenziale della contea di Palm Beach, nella Florida meridionale. Secondo quanto comunicato dalle autorità statunitensi, tutte le nove persone presenti a bordo sono morte nello schianto. Il, ora locale, provocando un violento impatto al suolo e diversi incendi nell'area circostante.

Le immagini dell'incidente hanno rapidamente raggiunto i social network, suscitando enorme impressione, ma mentre le autorità cercavano di ricostruire le cause della tragedia, su X ha cominciato a circolare un'informazione completamente infondata: tra i passeggeri dell'aereo ci sarebbe stato anche Lenny Kravitz. All'origine della voce si trova uno screenshot attribuito a Emily Shelton, una giovane pilota americana diventata conosciuta nei mesi precedenti per aver effettuato un atterraggio di emergenza su un'autostrada.

Nel messaggio, apparentemente pubblicato su Facebook, Shelton avrebbe annunciato di essere stata incaricata di trasportare il cantante da Austin alle Bahamas, proprio lungo una rotta simile a quella dell'aereo precipitato. Il testo conteneva anche un riferimento musicale particolarmente riconoscibile: “Onorata di portare in volo l'unico e inimitabile Lenny Kravitz da Austin a North Eleuthera domani. Non vedo l'ora di averlo a bordo! In cabina ascolteremo It Ain't Over 'Til It's Over.” Una frase che, estrapolata dal proprio contesto e associata alle notizie sull'incidente, ha portato alcuni utenti a concludere erroneamente che il musicista fosse morto nello schianto.

La ricostruzione si è però rivelata completamente falsa. Come riportato da People e Page Six,, rappresentante del cantante, è intervenuta per chiarire che Kravitz non si trovava sull'aereo coinvolto nella tragedia. La smentita è stata breve ma inequivocabile: “Le notizie sono false e inesatte.”non era quindi tra i passeggeri del Learjet 60 e le informazioni diffuse sui social non avevano alcun fondamento, ma l'equivoco non ha coinvolto soltanto il cantante ed ancheha dovuto pubblicare un chiarimento dopo essere stata erroneamente identificata come una delle pilote dell'aereo precipitato.

Attraverso il proprio profilo TikTok, la giovane ha spiegato di non avere alcun collegamento con l'incidente, chiedendo agli utenti di interrompere la diffusione di informazioni non verificate.

“Sono stata recentemente informata che circolano voci secondo cui sarei stata la pilota del recente incidente a Palm Beach. Vorrei chiarire rispettosamente che non lo ero. Chiedo alle persone di smettere di fare supposizioni e diffondere disinformazione su questa tragedia, mostrando rispetto per tutte le persone coinvolte. Il mio pensiero va a coloro che hanno perso la vita e a chiunque sia stato colpito dall'accaduto.” - Emily Shelton

Secondo una verifica pubblicata da Lead Stories il 2 novembre, lo screenshot attribuito alla pilota è effettivamente circolato sui social, ma non esistono elementi che colleghino Shelton al Learjet precipitato. Non è stata inoltre accertata con certezza l'autenticità e il contesto originale del messaggio su Facebook e a rendere la confusione ancora più inquietante è stata la presenza, tra le vittime, di una giovane copilota ventenne, identificata dalla stampa americana come Nathalia Gadelha Filgueiras. La ragazza aveva iniziato a coltivare la passione per il volo fin dall'adolescenza e aveva conseguito la licenza di pilota quando frequentava ancora il liceo. La sua storia era stata raccontata anche dai media locali, che ne avevano sottolineato la precocità e la determinazione.

Intanto, le autorità americane stanno cercando di stabilire che cosa abbia provocato la caduta dell'aereo. Secondo le prime ricostruzioni, durante il volo l'equipaggio avrebbe segnalato problemi legati alla formazione di ghiaccio e a forti turbolenze, poco prima della rapida perdita di quota. Si tratta però di elementi ancora oggetto di accertamento e non di una spiegazione definitiva dell'incidente.(NTSB) ha avviato un'indagine pere individuare le eventuali cause tecniche o operative. La vicenda didimostra quanto rapidamente una notizia non verificata possa diffondersi online, soprattutto quando riguarda una celebrità internazionale e viene associata a un evento drammatico realmente accaduto.

In questo caso, la somiglianza tra due itinerari aerei, uno screenshot condiviso fuori contesto e l'identità di una giovane pilota sono stati sufficienti ad alimentare una voce completamente falsa. Il cantante è vivo e non è rimasto coinvolto nell'incidente, come confermato dal suo entourage. Resta invece la tragedia delle nove persone che hanno perso la vita, mentre le autorità proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze dell'accaduto. Una distinzione fondamentale, soprattutto davanti a un episodio nel quale la diffusione di informazioni infondate ha rischiato di oscurare il ricordo delle vere vittime.