Leonardo Pieraccioni porta l'IA in Italia, ma qualcosa va storto: la nuova commedia che non puoi perderti

Pubblicazione: 12 novembre alle 21:00

Leonardo Pieraccioni torna al cinema con Un Weekend Artificiale, la sua nuova commedia che approda nelle sale italiane oggi, 12 novembre 2026. Stavolta il regista e attore fiorentino decide di confrontarsi con uno dei temi più scottanti del nostro tempo: l'intelligenza artificiale. Un territorio non nuovo per il cinema, certo, ma che Pieraccioni prova a declinare attraverso la sua cifra narrativa, mescolando riflessione tecnologica e commedia sentimentale. La premessa è intrigante. Sette perfetti sconosciuti vengono invitati in una villa da sogno da un misterioso tecnoscienziato, interpretato da Roberto Zibetti, per partecipare a un esperimento senza precedenti. Tra di loro si nasconde un androide di ultima generazione, un robot senziente talmente sofisticato da essere indistinguibile da un essere umano. Il compito del gruppo è smascherarlo, in un gioco di sospetti e deduzioni che promette tensione e colpi di scena.





. Accanto al regista troviamo Massimo Ceccherini nei panni di un direttore di banca, Tosca D'Aquino in quelli di una psicologa, Paolo Hendel come ex operaio pensionato, e Marta Zoboli che interpreta una profumiera dai comportamenti sopra le righe. Completano il gruppo Giulia Vecchio, co-protagonista della vicenda, Herbert Ballerina nel ruolo del maggiordomo, oltre a Giovanni Esposito, Tim Daish, Alessandro Mauthe e la partecipazione di Giorgio Panariello, che riporta sullo schermo uno dei suoi personaggi più amati.. La prima sezione, quella corale, introduce il gruppo eterogeneo di personaggi alle prese con l'esperimento.

C'è Leonardo, il parrucchiere fiorentino che da anni naviga nella vita senza troppe scosse, soprattutto sentimentali. C'è il direttore di banca interpretato da Ceccherini, la psicologa, il pensionato, la profumiera e Cristiana, interior designer sposata e madre, interpretata da Giulia Vecchio. Questa configurazione, che potrebbe sostenere un intero film con le sue dinamiche da thriller psicologico, viene però liquidata relativamente in fretta. Il meccanismo della caccia all'androide, con tutti i suoi possibili sviluppi in termini di paranoia, alleanze e strategie, lascia spazio a una seconda parte che torna sui binari più familiari del cinema di Pieraccioni: la commedia romantica con accenti favolistici. Il protagonista Leonardo si innamora infatti di Cristiana, che si rivela essere proprio l'androide ultra sofisticato al centro dell'esperimento. Questa intelligenza artificiale possiede una caratteristica particolare: sa tutto, è apparentemente perfetta, ma proprio per questo prova una curiosità insaziabile verso l'unica cosa che non conosce, le emozioni umane.

Vuole sperimentare i batticuori, le gioie improvvise, ma anche le piccole e grandi miserie che caratterizzano la condizione umana. Da qui si sviluppa il cuore del film, con Leonardo che accompagna l'androide in un tour esistenziale tra pregi e difetti dell'umanità, cercando di farle scoprire la bellezza caotica della vita fatta di imprevisti, sorprese, dolori e felicità. Pieraccioni ha dichiarato di essersi ispirato anche a Pinocchio per questa storia, e i rimandi alla fiaba di Collodi si intuiscono nell'idea di una creatura artificiale che desidera diventare qualcosa di più, di più autentico. Il film aggiunge anche una componente di tensione facendo inseguire il prezioso robot dallo scienziato che lo ha creato, il quale detiene il potere di controllarlo a distanza e persino di "ucciderlo" attraverso spegnimento e riformattazione. Un elemento che dovrebbe aumentare la posta in gioco e il ritmo narrativo.







. Pieraccioni continua a interrogarsi su cosa significhi essere umani, questa volta mettendo a confronto la perfezione calcolata di un androide con il meraviglioso caos dell'esistenza reale. Una riflessione che mantiene una sua rilevanza in un momento storico in cui l'intelligenza artificiale entra sempre più prepotentemente nelle nostre vite quotidiane., a interrogativi che il cinema internazionale ha affrontato spesso con toni più cupi e distopici. Un tentativo che merita attenzione, anche se il risultato finale non raggiunge i picchi dei lavori migliori del regista fiorentino.