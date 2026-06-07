L'Esorcista di Mike Flanagan prende forma: le prime immagini di Scarlett Johansson dal set newyorkese

Pubblicazione: 07 giugno alle 14:25

Mike Flanagan si prepara ad affrontare una delle sfide più ambiziose della sua carriera: riportare in vita L'Esorcista, uno dei pilastri fondamentali del cinema horror. Il progetto, atteso nelle sale cinematografiche statunitensi per il 12 marzo 2027, ha già iniziato le riprese a New York City, e le prime immagini dal set confermano l'ambizione della produzione. Flanagan non si limita a dirigere: firma anche sceneggiatura e produzione, assumendosi la piena responsabilità creativa di questa nuova storia ambientata nell'universo del classico del 1973.



A guidare il cast c'è Scarlett Johansson, protagonista assoluta del film. Le foto rubate durante le riprese mostrano l'attrice in azione tra i quartieri di New York, da Queens al Bronx fino a Uptown Manhattan. Particolarmente suggestiva un'immagine che la ritrae mentre esce da un edificio in una composizione che richiama immediatamente l'iconico poster del film originale. Un omaggio visivo che dimostra come Flanagan intenda dialogare con la tradizione senza limitarsi a copiarla.



Il cast riunito per questo progetto rappresenta un vero e proprio dream team hollywoodiano. Accanto alla Johansson troviamo Chiwetel Ejiofor, Laurence Fishburne, John Leguizamo, Sasha Calle e Diane Lane. Il giovane Jacobi Jupe, già apprezzato in Hamnet, interpreterebbe secondo le indiscrezioni il figlio del personaggio della Johansson, come suggeriscono alcune scene girate che mostrano i due attori in quello che sembra un momento di conforto dopo un evento traumatico.

Le immagini dal set offrono qualche indizio sulla trama, mantenuta rigorosamente segreta dalla produzione. Vediamo Johansson in azione, apparentemente coinvolta in situazioni di tensione e pericolo. Un trio composto da lei, Ejiofor e Kohli appare impegnato in una discussione seria, mentre Diane Lane viene immortalata con ferite evidenti, suggerendo un incontro pericoloso. Kohli e Sasha Calle sono stati fotografati insieme a Uptown Manhattan, immersi nei loro personaggi.



Flanagan ha scelto New York come location principale, sfruttando la versatilità urbana della città per costruire l'atmosfera del suo film. I quartieri popolari, gli edifici storici, le strade affollate diventano il palcoscenico contemporaneo per una storia di possessione demoniaca che promette di aggiornare i temi del classico senza tradirne lo spirito.



Un dettaglio cruciale da sottolineare: questo non sarà un sequel di The Exorcist Il credente, il film del 2023 che aveva tentato di rilanciare il franchise con risultati controversi. Flanagan parte da zero, costruendo una narrazione originale che si inserisce nell'universo de L'Esorcista ma con piena autonomia creativa. Una scelta che testimonia la fiducia della produzione nella visione del regista e che libera il progetto dal peso di continuità narrative già esplorate.

Le riprese proseguono tra le strade di New York, con la produzione che mantiene il massimo riserbo sui dettagli della trama. Quali saranno le circostanze che porteranno il personaggio di Johansson a confrontarsi con il male demoniaco? Che ruolo avranno gli altri protagonisti in questa battaglia? E come si inserirà questa storia nel più ampio universo narrativo de L'Esorcista?



Le risposte arriveranno quando il film approderà nelle sale cinematografiche. Nel frattempo, queste prime immagini dal set accendono l'immaginazione e confermano che Flanagan sta lavorando con l'ambizione e la cura dei dettagli che hanno contraddistinto tutta la sua carriera. L'incontro tra il maestro contemporaneo del terrore psicologico e uno dei franchise più iconici della storia del cinema potrebbe regalare al pubblico un'esperienza horror memorabile, capace di onorare il passato guardando decisamente al futuro.