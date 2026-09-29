L’Estranea, di cosa parla? Il patto che sconvolge un’intera famiglia

Pubblicazione: 29 settembre alle 13:04

Che cosa si è disposti a sacrificare pur di salvare una persona amata? È questa la domanda che attraversa L’Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, una storia che parte dal dramma familiare per trasformarsi in un racconto sempre più inquietante, sospeso tra thriller psicologico, horror e tragedia. Al centro c’è Anna, una madre che molti anni prima ha compiuto una scelta destinata a condizionare per sempre la vita dei suoi cari.

Il film, selezionato per rappresentare l'Italianella categoria International Feature Film, sarà distribuito nelle sale italiane. Nel cast figuranoLa vicenda prende avvio a Roma, nel 2026, quando Alice, giovane studentessa di moda, riceve la visita improvvisa della madre Anna. Fuori infuria un temporale e l'atmosfera è tutt'altro che rassicurante. Anna non è arrivata semplicemente per vedere la figlia:che ha tenuto nascosto per più di vent'anni.

Per comprendere il segreto bisogna tornare indietro nel tempo, fino al 1999, a Bari. All'epoca la famiglia Colonna vive in condizioni agiate. Walter è un imprenditore affermato, la famiglia possiede negozi di abbigliamento di lusso e la loro esistenza sembra quella di un nucleo familiare privilegiato e senza particolari ombre. Poi, proprio nel giorno del compleanno di Alice, accade qualcosa di terribile. La bambina viene aggredita dal cane di famiglia e rimane gravemente ferita a una gamba. In ospedale, i medici spiegano ad Anna e Walter che per salvare la figlia potrebbe essere necessario procedere con un'amputazione.

Valeria Bruni Tedeschi in L'Estranea - Fonte: 01 Distribution

È in quel momento che Anna entra in contatto con una figura enigmatica. Nella cappella dell'ospedale incontra una donna che sembra sapere dettagli impossibili da conoscere sulla famiglia e sulla tragedia appena accaduta. Non ha un nome, ma si presenta come l'Estranea.La proposta che fa ad Anna è sconvolgente: Alice potrà conservare la gamba, ma in cambio un'altra persona dovrà pagare il prezzo della guarigione. La scelta indicata è Tobia, il fratello di Alice. Anna inizialmente non prende sul serio quella richiesta. La situazione della figlia, però, la porta oltre il limite che pensava di poter superare. E da quel momento il destino della famiglia Colonna cambia irrimediabilmente.

La storia attraversa diversi anni e mostra. Alice cresce senza perdere la gamba, mentre Tobia comincia progressivamente a essere travolto da una serie di difficoltà. Il ragazzo, inizialmente considerato una promessa del calcio,. Il suo cambiamento fisico diventa motivo di derisione e isolamento, fino a trascinarlo in una condizione di profonda sofferenza.

Alice cerca di proteggerlo, ma il rapporto all'interno della famiglia è ormai compromesso. Quando Tobia viene colpito da un grave malore e finisce in coma, Anna si ritrova ancora una volta davanti alla donna incontrata anni prima. L'Estranea torna a proporle uno scambio: Tobia può tornare a vivere, ma qualcun altro dovrà morire. Questa volta il prezzo richiesto è Walter. È proprio attraverso questa struttura che Strippoli costruisce la tensione del film: ogni tentativo di rimediare a una tragedia genera infatti una nuova conseguenza, costringendo Anna a compiere scelte sempre più estreme.

La storia della famiglia non procede però soltanto attraverso eventi soprannaturali. Sullo sfondo ci sono anche il fallimento economico dei Colonna, il crollo dell'immagine sociale che avevano costruito e i conflitti personali tra i componenti della famiglia. Alice deve inoltre affrontare la propria identità e il difficile rapporto con la madre. Tobia, invece, trova una nuova dimensione nella vita sentimentale e familiare. Con il passare degli anni, Anna continua a cercare una soluzione che metta fine alla catena di conseguenze generata dal suo primo desiderio. Ma ogni nuovo accordo con l'Estranea sembra rendere il problema ancora più grande.

Uno degli elementi più affascinanti del film è proprio la figura interpretata da. Non è soltanto una presenza soprannaturale che compare nei momenti decisivi: rappresenta il meccanismo attraverso cui i desideri di Anna finiscono per trasformarsi in una trappola. L'Estranea non costringe semplicemente la protagonista a scegliere. Le offre una possibilità. È Anna ad accettare ogni volta, spinta dal desiderioe, allo stesso tempo, di preservare l'immagine della famiglia.

A interpretare Anna è Jasmine Trinca, mentre Romana Maggiora Vergano veste i panni di Alice. Adriano Giannini interpreta Walter e Valeria Bruni Tedeschi come già accennato sopra, dà volto all'enigmatica Estranea. Paolo Strippoli ha diretto il film e ne ha scritto la sceneggiatura insieme a Salvatore De Chirico. Le riprese si sono svolte tra Roma e Bari nell'estate del 2025. Dopo La valle dei sorrisi, il regista torna quindi a confrontarsi con il cinema di genere, costruendo una storia nella quale l'elemento fantastico diventa il motore di una tragedia familiare.