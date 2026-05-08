L'Eurovision 2026 ha già un super favorito e non è Sal Da Vinci: i pronostici spiazzano l'Italia

Pubblicazione: 08 maggio alle 18:49

Mancano pochi giorni all'Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio prossimi e i primi pronostici internazionali non danno l'Italia tra le nazioni papabili per la vittoria. Secondo la classifica di della piattaforma di scommesse e gaming online, Admiral Casino, stilata grazie a un'analisi complessa basata su andamento storico dei Paesi nella competizione, risultati in classifica nelle edizioni precedenti, numero di finali raggiunte, consenso online e volume delle discussioni sui social media, la favorita numero uno è la Finlandia. Il duo formato da Linda Lampenius e Pete Parkkonen ha conquistato gli esperti con il brano Liekinheitin, ottenendo un riscontro molto positivo nelle prime analisi internazionali.

Dietro la Finlandia si piazzano Francia, Israele, Ucraina e Danimarca, tutti racchiusi in una forbice di percentuali molto ravvicinate. Sal Da Vinci, con la sua Per sempre sì, vincitrice a Sanremo 2026, compare soltanto al nono posto con una probabilità di vittoria stimata attorno al 13%. Secondo le valutazioni degli esperti internazionali, il brano sarebbe penalizzato soprattutto sul fronte della performance.

Nelle scorse edizioni dell'Eurovision, infatti,e l'esibizione di Sal Da Vinci viene considerata meno competitiva rispetto a quelle di altri Paesi. A pesare, dunque, sarebbe soprattutto il confronto con show più moderni, spettacolari e costruiti attorno a coreografie ed effetti visivi, che non il valore artistico del brano. Curiosando sulla pagina Instagram di Eurovision, si ha anche un assaggio dello show di Da Vinci che alla Wiener Stadthalle porterà una sposa in abito bianco.

A favore della Finlandia anche Sisal, la società italiana di scommesse e betting che pubblica quote e pronostici sugli eventi. Secondo i bookmakers il duo finnico avrebbe un bel pezzo di vittoria in tasca, seguito da Danimarca e Grecia, con l'Italia al quarto posto.

Quindi è già tutto finito? Non proprio: i social network, in particolare i commenti su Reddit, ribaltano la classifica totalmente, facendo svettare al primo posto il Regno Unito, con il 97% di gradimento, seguito da Ucraina e Danimarca. Qui l'Italia sale fino a un incoraggiante 68%. Insomma,può essere un tema importante di questa edizione.

La potenza dei social può essere davvero trascinante, anche se non miracolosa. Di sicuro, come in ogni spettacolo musicale che si rispetti, c'è una certezza: spesso bastano una performance solida e l'emozione trasmessa sul palco per conquistare la vittoria. E da questo punto di vista Sal Da Vinci ha qualche carta da giocare sicuramente.