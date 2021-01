ha partecipato, come ospite, al Late Show con James Corden ed è stato in questa occasione che ha rivelato, al conduttore, di conservare ancora un particolare e leggendario oggetto di scena: la spada laser di Qui-Gon Jinn usata in

L’attore ha mostrato l’elsa della spada che è fissata a una tavola di lego con una placca che riporta quello che doveva essere il nome iniziale della pellicola di George Lucas, Star Wars: The Beginning.

Liam Neeson parla anche di un tema che, per diverso tempo, è stato parecchio dibattuto, ovvero la modalità tramite la quale azionare le Lightsaber. Prima che la Trilogia Prequel venisse girata, nei film di Star Wars era presente un numero estremamente limitato di spade laser tanto che c’era chi pensava che gli Jedi le azionassero con la forza del pensiero.

La star spiega che:

Tutti pensavano “Oh, sì, la azioniamo solo con la forza del nostro pensiero, giusto?” e io “No. C’è un bottone rosso. Eccolo qua. Un bottone rosso“.

Non è l’unica incursione fatta dall’attore nei territori di Star Wars negli ultimi giorni. In un altro incontro con la stampa di cui vi abbiamo parlato nella nostra area TV, Liam Neeson si è infatti dichiarato prontissimo a tornare nel ruolo di Qui-Gon nella serie Disney+ dedicata a Obi-Wan Kenobi. Magari anche solo in un flashback (LEGGI TUTTI I DETTAGLI).

Ricordiamo che, con l’sucita di Star Wars: The High Republic, l’iniziativa editoriale multimediale targata, naturalmente, Lucasfilm è stata diffusa una nuova timeline ufficiale per tutti i progetti collegati alla popolare epopea che raccoglie e rinomina le Trilogie, i film antologici e le serie TV. La trovate in questo articolo.

