Liam Neeson pronto a dire basta ai film d'azione alla fine del 2025: "Ho 72 anni"

Nel 2009, Io vi troverò inaugura la prolifica fase della carriera di Liam Neeson come star di film d'azione, tra cui l'ultimo Absolution, in arrivo negli Usa a novembre. L'attore si occupa in prima persona delle scene di lotta ma si fa aiutare negli stunt più pericolosi da Mark Vanselow, suo collaboratore di lunga data. Raggiunta ormai una certa età, riflette in un'intervista con People sulla possibilità di dire prima o poi basta a questo genere di pellicole:

Ho 72 anni: prima o poi deve finire. Non si può ingannare il pubblico. Non voglio che Mark faccia le mie scene di lotta al posto mio. Forse alla fine del prossimo anno. Credo che sarà così.

Se così fosse, l'attore potrebbe puntare invece sulla commedia. Ha recentemente terminato le riprese del reboot di Una pallottola spuntata , dove reciterà al fianco di Pamela Anderson. "Sono follemente innamorato di lei. Non potrò mai farle abbastanza complimenti. È divertente”, dice della sua co-star, per poi ammettere: “Se sono in grado di reggere o meno [come protagonista di una commedia], onestamente non lo so”. Anderson non è d'accordo: "Fa il modesto. È stato difficile restare seri nelle scene in cui eravamo insieme”.

Nell'attesa di Absolution, abbiamo recentemente visto Neeson in L'ultima vendetta, western uscito nelle sale italiane la scorsa estate.