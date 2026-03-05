Life is Strange: buone notizie, la serie tv non è stata cancellata (ecco le attrici di Max e Chloe)

Pubblicazione: 05 marzo alle 08:25

La serie TV di Life Is Strange compie un passo decisivo. Nonostante anni di silenzio e di sviluppo turbolento, quando i fan temevano che la serie fosse stata cancellata, a causa dell'assenza di notizie, ecco un barlume di speranza. Infatti, sono state scelte le attrici che interpreteranno Max e Chloe. Dopo quasi dieci anni di sviluppo e cambi di piattaforma, l’adattamento per Prime Video entra finalmente nella fase concreta della produzione. L’annuncio del casting principale e la diffusione del primo poster ufficiale confermano che il progetto è più vivo che mai. Per i fan del videogioco, è un momento chiave.

Il progetto televisivo era in cantiere. Inizialmente legato a Hulu, non aveva mai trovato una vera concretizzazione. Nell’ha acquisito i diritti, rilanciando ufficialmente l’adattamento attraverso Amazon MGM Studios. Ora arrivano i primi nomi del cast.

Maisy Stella interpreterà Chloe. L’attrice è nota soprattutto per il ruolo di Daphne Conrad nella serie musicale Nashville, andata in onda per cinque stagioni tra ABC e CMT. Dopo quel successo, Stella ha recitato in film come My Old Ass — performance che le è valsa un Critics’ Choice Movie Award come miglior giovane interprete — oltre a Standing on the Shoulders of Kitties e ai prossimi Poetic License e Flowervale Street. In passato ha anche formato un duo musicale con la sorella Lennon Stella.

First poster for the ‘LIFE IS STRANGE’ TV series.



Coming soon to Prime Video. pic.twitter.com/CLQM7B8Ofl — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 3, 2026

Il ruolo di Max sarà affidato a Tatum Grace Hopkins. Per lei si tratta del debutto televisivo: ha maturato esperienza a Broadway in produzioni come The Queen of Versailles e For the Girls. La scelta di un volto nuovo per un personaggio così iconico suggerisce la volontà di costruire una Max credibile e radicata nel tono intimo e introspettivo della storia originale.

Alla guida del progetto c’è, showrunner e sceneggiatrice con esperienza negli adattamenti per il piccolo schermo. È nota per aver scritto, tratto da una graphic novel, e per aver creato la serie Netflix Kaos. Covell figura anche tra i produttori esecutivi insieme a Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg e Timothy I. Stevenson.

La trama della serie seguirà l’impianto narrativo del videogioco originale: Max è una studentessa di fotografia che scopre di poter riavvolgere il tempo. Userà questo potere per salvare la sua migliore amica d’infanzia, Chloe. Quando un’altra studentessa scompare misteriosamente, le due ragazze si troveranno coinvolte in un’indagine piena di segreti, rivelazioni e scelte morali complesse, elementi che hanno reso il titolo celebre.

Life is Strange: Remastered, fonte: Square Enix

Il franchise videoludico, lanciato nel 2015, ha venduto oltre un milione di copie nel primo anno e ha dato vita a numerosi capitoli successivi pubblicati da Square Enix tra il 2017 e il 2024, tra cui Before the Storm, Life Is Strange 2, True Colors e Double Exposure. L’interesse per adattamenti televisivi tratti da videogiochi è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, anche grazie al successo di produzioni come The Last of Us e Fallout.

Con le protagoniste ufficialmente scelte, un team creativo definito e la produzione avviata, la serie di Life is Strange entra nella sua fase più concreta. Resta ora da capire come verranno adattati tono, atmosfera e scelte morali che hanno reso il gioco un punto di riferimento per la narrazione interattiva. L’attesa, però, è ufficialmente cominciata.