Pubblicazione: 29 novembre alle 19:30

L'immortale, thriller francese del 2010 diretto da Richard Berry, trasforma Marsiglia e la costa provenzale in uno scenario di vendetta e sopravvivenza. Jean Reno interpreta Charly Matteï, boss della malavita marsigliese che sopravvive a un agguato dopo essere stato raggiunto da 22 colpi di pistola. Dato per morto, torna per scoprire chi ha ordinato il suo assassinio. Ma dove sono state girate le scene più iconiche del film? La produzione ha scelto location autentiche, tra i vicoli del porto vecchio, i quartieri storici e le spettacolari scogliere della Provenza.

Il cuore delle riprese è il Vieux-Port di Marsiglia, simbolo della città e protagonista di alcune delle sequenze più importanti. Proprio tra i parcheggi affacciati sull'acqua viene ambientato l'agguato a Charly Matteï., la strada panoramica che costeggia il Mediterraneo, e nel suggestivo Vallon des Auffes, piccolo porto di pescatori incastonato tra le rocce. La produzione ha utilizzato anche Boulevard Baille, Rue Saint-Pierre e il rond-point de Castellane.

Tra le altre location marsigliesi spicca Le Panier, il quartiere storico caratterizzato da vicoli stretti, scalinate e facciate colorate, scelto come sfondo per inseguimenti e agguati. Nelle inquadrature compare anche la Cathédrale de la Major, con la sua imponente architettura romano-bizantina. Le sequenze ambientate in ospedale sono state realizzate all'Hôpital de la Timone, mentre altre riprese hanno coinvolto il porto commerciale, il viadotto di Dunkerque e l'esterno del carcere delle Baumettes.

Le riprese si sono spinte anche fuori Marsiglia, raggiungendo Cassis, dove si trova l'ostello di La Fontasse, sulle alture della calanque di Port-Miou. Nel film la struttura diventa la residenza di Charly Matteï, un rifugio isolato affacciato sul mare. Un'altra località protagonista è La Ciotat, città legata alle origini del cinema, dove sono stati utilizzati scorci del centro storico e soprattutto la Route des Crêtes, la spettacolare strada panoramica che collega Cassis e La Ciotat, attraversando le falesie Soubeyranes.

. Qui una fattoria acquacolturale diventa il nascondiglio segreto del protagonista, lontano dalla criminalità cittadina. Anche Avignone ha ospitato alcune riprese, in particolare quelle legate al rapimento.. Sullo schermo compare il celebre Pont Saint-Bénézet, conosciuto come Pont d'Avignon, con le sue caratteristiche arcate medievali.

Molte delle location del film possono essere visitate ancora oggi. A Marsiglia si può partire dal Vieux-Port, proseguire verso Le Panier e raggiungere la Cathédrale de la Major, oppure passeggiare lungo la Corniche fino al Vallon des Auffes. La Route des Crêtes è percorribile in auto, anche se l'accesso può essere limitato in estate per il rischio di incendi o in presenza di vento forte. Pomègues è raggiungibile in traghetto dal porto vecchio, mentre ad Avignone il Pont Saint-Bénézet è aperto ai visitatori. Grazie alla scelta di ambientazioni reali, Richard Berry ha trasformato L'immortale anche in un ritratto cinematografico della Provenza, dove la bellezza del Mediterraneo si intreccia con le atmosfere cupe della storia.