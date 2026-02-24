Lincoln in the Bardo: Tom Hanks interpreterà Abraham Lincoln in un film ibrido live-action e stop-motion

Pubblicazione: 24 febbraio alle 14:51

Tom Hanks, una delle star più riconoscibili e amate di Hollywood, sta per affrontare una sfida che nessuno avrebbe immaginato mancasse ancora nel suo curriculum: interpretare un presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Deadline, Hanks è stato scelto per interpretare Abraham Lincoln nell'adattamento cinematografico di Lincoln in the Bardo, il romanzo di George Saunders pubblicato nel 2017 che ha conquistato la critica internazionale vincendo il prestigioso Booker Prize. La notizia ha subito fatto il giro del mondo, non solo per la portata del progetto ma anche per l'approccio tecnico particolarmente ambizioso che caratterizzerà il film.



Il romanzo di Saunders è tutt'altro che una biografia convenzionale. La storia si svolge nell'arco di una singola notte e segna uno dei momenti più bui nella vita di Lincoln: la morte del figlio Willie, avvenuta quando il ragazzo aveva appena undici anni. Nel libro, il presidente esplora il bardo, uno spazio di transizione tra la vita e la rinascita mutuato dalla tradizione buddista tibetana, in un viaggio allucinatorio attraverso il dolore, la memoria e l'impossibilità di lasciar andare chi amiamo.

Cover di Lincoln in the Bardo, fonte: Mondadori

Lincoln in the Bardo sarà un ibrido tra live-action e stop-motion animation. Hanks interpreterà Lincoln in carne e ossa, mentre il mondo del bardo popolato da spiriti, ricordi e visioni sarà ricreato attraverso l'animazione in stop-motion. Questa fusione tecnica non è solo un vezzo estetico ma una scelta narrativa funzionale: servirà a enfatizzare il contrasto tra la realtà storica e fisica del presidente in lutto e la dimensione onirica, sospesa, quasi allucinatoria del suo viaggio interiore.



Per Hanks, questo ruolo rappresenta un ritorno a ciò che sa fare meglio: dare corpo e voce a personaggi realmente esistiti. La sua carriera è costellata di interpretazioni memorabili di figure storiche o comunque ispirate a persone vere. Basti pensare a Richard Phillips, il capitano di nave preso in ostaggio dai pirati somali in Captain Phillips, o al dolce Fred Rogers nel biopic A Beautiful Day in the Neighborhood, dove Hanks ha saputo catturare la gentilezza quasi surreale del celebre conduttore televisivo americano. Eppure, in quattro decenni di cinema, nessun presidente era mai entrato nel suo radar.

Il progetto non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma l'attesa è già altissima. Quando il film arriverà nelle sale, segnerà un doppio debutto: quello di Hanks come presidente sullo schermo e quello di un nuovo modo di raccontare Abraham Lincoln. Non più solo il grande emancipatore, ma un uomo spezzato che vaga nel buio cercando suo figlio.