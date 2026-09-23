Linda Pani lascia L’Eredità e svela cosa c’è davvero dietro l’addio: “Ero distrutta, dovevo fermarmi”

Pubblicazione: 23 settembre alle 08:30

Per due anni è stata uno dei volti più riconoscibili de L’Eredità accanto a Marco Liorni, ma dietro le telecamere Linda Pani stava facendo i conti con ritmi diventati sempre più difficili da sostenere. Ora l’ex “professoressa” del quiz di Rai 1 ha raccontato qualcosa in più sulla decisione di lasciare il programma, ammettendo di essere arrivata alla fine dell’esperienza praticamente senza energie. “Ero distrutta”, ha raccontato Pani in un’intervista a DiPiù, spiegando che la sua quotidianità era diventata una continua corsa tra Roma e Milano.

Durante la settimana si trovava nella, mentre nel weekend doveva raggiungere Milano per gli impegni con Radio 105., alla lunga, aveva finito per lasciare pochissimo spazio alla sua vita privata. Non era quindi soltanto una questione di ore trascorse sul posto di lavoro.ha raccontato di vivere durante la settimana ine di dover poi preparare nuovamente la valigia per spostarsi a Milano. Tra registrazioni, viaggi e radio, anche vedere amici e famiglia era diventato complicato.

Il sabato pomeriggio finiva spesso per essere dedicato semplicemente al recupero delle energie in vista della radio. Fino a quando, come ha spiegato lei stessa, è arrivato un segnale impossibile da ignorare: “Il corpo mi ha fatto capire che dovevo fermarmi”. La decisione di lasciare L’Eredità non è stata però imposta dalla Rai. Linda Pani lo aveva già chiarito pubblicamente all'inizio di settembre, dopo che l'annuncio del cambio delle professoresse aveva fatto nascere diverse ricostruzioni sul suo futuro:

“Non è stata la Rai a licenziarmi, non è stata una scelta della Rai. È stata una scelta mia”. - Linda Pani

Dietro l’addio c'è infatti anche un’importante novità professionale. Il suo impegno con Radio 105, inizialmente concentrato nel fine settimana, è diventato quotidiano. Pani è ora tra i protagonisti de La Carovana di 105, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 insieme a Paolino e Martin. Una promozione che rendeva di fatto incompatibile la permanenza quotidiana nel programma di Rai 1, anche per la sovrapposizione degli orari e la distanza tra le due città.

Nessuna rottura, dunque, cono con la squadra che l’ha accompagnata dal suo ingresso nel programma nel 2024. Anzi,aveva definito quell'esperienza una “grandissima palestra”, una “grandissima scuola” e soprattutto una “grandissima famiglia”, sottolineando il sostegno ricevuto anche nel momento in cui ha deciso di andare via. La scelta della radio non significa però cheabbia deciso di chiudere definitivamente con la televisione. Il suo è più un: tra i suoi obiettivi resta quello di tornare davanti alle telecamere, possibilmente anche in una veste diversa.

Pani ha infatti studiato recitazione e ha già lavorato nella fiction Luce dei tuoi occhi, mentre per il futuro non nasconde il desiderio di arrivare alla conduzione di un game show. Ma per il momento la priorità è Radio 105 e soprattutto una quotidianità che non la costringa più a vivere costantemente con una valigia pronta. Dopo due anni a L’Eredità, quindi, dietro la sua uscita non c’è un licenziamento né uno scontro con la Rai. C'è una scelta personale e professionale maturata quando quei continui spostamenti tra Roma e Milano avevano iniziato a presentare il conto. E quel semplice “ero distrutta” racconta probabilmente meglio di qualsiasi altra cosa perché Linda Pani abbia deciso che fosse arrivato il momento di cambiare.