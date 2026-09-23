Linda Pani lascia L’Eredità e svela cosa c’è davvero dietro l’addio: “Ero distrutta, dovevo fermarmi”
Linda Pani racconta perché ha deciso di lasciare L’Eredità dopo due anni: i continui viaggi tra Roma e Milano l’avevano portata allo stremo.
Per due anni è stata uno dei volti più riconoscibili de L’Eredità accanto a Marco Liorni, ma dietro le telecamere Linda Pani stava facendo i conti con ritmi diventati sempre più difficili da sostenere. Ora l’ex “professoressa” del quiz di Rai 1 ha raccontato qualcosa in più sulla decisione di lasciare il programma, ammettendo di essere arrivata alla fine dell’esperienza praticamente senza energie. “Ero distrutta”, ha raccontato Pani in un’intervista a DiPiù, spiegando che la sua quotidianità era diventata una continua corsa tra Roma e Milano.
Il sabato pomeriggio finiva spesso per essere dedicato semplicemente al recupero delle energie in vista della radio. Fino a quando, come ha spiegato lei stessa, è arrivato un segnale impossibile da ignorare: “Il corpo mi ha fatto capire che dovevo fermarmi”. La decisione di lasciare L’Eredità non è stata però imposta dalla Rai. Linda Pani lo aveva già chiarito pubblicamente all'inizio di settembre, dopo che l'annuncio del cambio delle professoresse aveva fatto nascere diverse ricostruzioni sul suo futuro:
“Non è stata la Rai a licenziarmi, non è stata una scelta della Rai. È stata una scelta mia”. - Linda Pani
Dietro l’addio c'è infatti anche un’importante novità professionale. Il suo impegno con Radio 105, inizialmente concentrato nel fine settimana, è diventato quotidiano. Pani è ora tra i protagonisti de La Carovana di 105, in onda dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 insieme a Paolino e Martin. Una promozione che rendeva di fatto incompatibile la permanenza quotidiana nel programma di Rai 1, anche per la sovrapposizione degli orari e la distanza tra le due città.
Pani ha infatti studiato recitazione e ha già lavorato nella fiction Luce dei tuoi occhi, mentre per il futuro non nasconde il desiderio di arrivare alla conduzione di un game show. Ma per il momento la priorità è Radio 105 e soprattutto una quotidianità che non la costringa più a vivere costantemente con una valigia pronta. Dopo due anni a L’Eredità, quindi, dietro la sua uscita non c’è un licenziamento né uno scontro con la Rai. C'è una scelta personale e professionale maturata quando quei continui spostamenti tra Roma e Milano avevano iniziato a presentare il conto. E quel semplice “ero distrutta” racconta probabilmente meglio di qualsiasi altra cosa perché Linda Pani abbia deciso che fosse arrivato il momento di cambiare.