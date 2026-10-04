Lindsay Lohan ricrea la scena più iconica di Mean Girls 22 anni dopo, ma davanti a lei c’è una sorpresa
Lindsay Lohan celebra il Mean Girls Day ricreando 22 anni dopo la celebre scena del 3 ottobre, ma al posto di Aaron Samuels c’è un volto speciale.
Sono bastate poche parole e una data per riportare Lindsay Lohan indietro di 22 anni. Il 3 ottobre l'attrice ha deciso di festeggiare il Mean Girls Day nel modo probabilmente più nostalgico possibile: ricreando una delle scene più famose del film del 2004, ma questa volta davanti a lei non c'era Aaron Samuels. Lohan ha pubblicato sui social un breve video nel quale torna per qualche secondo nei panni di Cady Heron, seduta a un tavolo con quaderno e matita davanti a sé.
“È il 3 ottobre”, risponde Cady. Una battuta semplicissima che, contro ogni previsione, è sopravvissuta al film fino a trasformare quella data in una sorta di festa non ufficiale per i fan di Mean Girls. Ogni anno il 3 ottobre i social tornano così a riempirsi di riferimenti al film, ma questa volta è stata proprio Lindsay Lohan a riportare in vita il momento che ha dato origine a tutto. Nel nuovo video viene utilizzato anche l'audio originale della scena, con Waters che si gira verso Lohan come faceva Aaron Samuels nel 2004 e le chiede la data.
Lei risponde ancora una volta che è il 3 ottobre, prima che entrambi rompano il personaggio e scoppino a ridere. Ventidue anni dopo l'uscita di Mean Girls, il risultato è inevitabilmente diverso dall'originale, ma è proprio questo a rendere il filmato particolarmente divertente. Cady non è più una studentessa che cerca disperatamente una scusa per parlare con il ragazzo che le piace e, soprattutto, dall'altra parte del banco c'è l'uomo che quella scena l'aveva diretta.
I due si sono riuniti per Return to You, nuovo film romantico destinato a Netflix che vedrà Lohan protagonista accanto a Henry Golding. Per l'attrice sarà anche un nuovo tassello del rapporto costruito negli ultimi anni con la piattaforma dopo Falling for Christmas, Irish Wish e Our Little Secret. Return to You sarà ambientato nel 2008 e racconterà la storia di una potente avvocata che riceve per errore un DVD contenente il messaggio di una donna morente destinato al marito e quell'equivoco la porterà a mettersi alla ricerca dell'uomo, intraprendendo un viaggio destinato a cambiare la sua vita.
Per Lohan e Waters si tratta quindi di una reunion particolarmente significativa. Il regista non è legato all'attrice soltanto da Mean Girls: aveva già diretto Lohan in Quel pazzo venerdì, altro titolo diventato fondamentale nella sua carriera. E Lindsay non è stata neppure l'unica componente del cast a ricordarsi del 3 ottobre, poiché anche Jonathan Bennett ha celebrato il Mean Girls Day sui social, mentre Tim Meadows, interprete del preside Duvall, ha partecipato alle celebrazioni con un proprio video.
Ma poche hanno avuto una seconda vita paragonabile a quella apparentemente innocua domanda fatta da Aaron Samuels a Cady Heron. Sono passati 22 anni, Lindsay Lohan è tornata più volte a quei personaggi e Mean Girls ha avuto nel frattempo anche una nuova versione cinematografica. Eppure, quando arriva il 3 ottobre, basta ancora chiedere che giorno sia per ritrovarsi immediatamente nel 2004.