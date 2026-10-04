Lindsay Lohan ricrea la scena più iconica di Mean Girls 22 anni dopo, ma davanti a lei c’è una sorpresa

Pubblicazione: 04 ottobre alle 10:00

Sono bastate poche parole e una data per riportare Lindsay Lohan indietro di 22 anni. Il 3 ottobre l'attrice ha deciso di festeggiare il Mean Girls Day nel modo probabilmente più nostalgico possibile: ricreando una delle scene più famose del film del 2004, ma questa volta davanti a lei non c'era Aaron Samuels. Lohan ha pubblicato sui social un breve video nel quale torna per qualche secondo nei panni di Cady Heron, seduta a un tavolo con quaderno e matita davanti a sé.

Dall'altra parte, pronto a interpretare, compare invece Mark Waters, il regista di Mean Girls. La situazione è immediatamente riconoscibile per chiunque abbia visto almeno una volta la commedia scritta da Tina Fey. Nel film, Cady racconta infatti, il ragazzo per cui ha una cotta: il 3 ottobre lui si gira verso di lei durante la lezione e le domanda che giorno sia.

“È il 3 ottobre”, risponde Cady. Una battuta semplicissima che, contro ogni previsione, è sopravvissuta al film fino a trasformare quella data in una sorta di festa non ufficiale per i fan di Mean Girls. Ogni anno il 3 ottobre i social tornano così a riempirsi di riferimenti al film, ma questa volta è stata proprio Lindsay Lohan a riportare in vita il momento che ha dato origine a tutto. Nel nuovo video viene utilizzato anche l'audio originale della scena, con Waters che si gira verso Lohan come faceva Aaron Samuels nel 2004 e le chiede la data.

Lei risponde ancora una volta che è il 3 ottobre, prima che entrambi rompano il personaggio e scoppino a ridere. Ventidue anni dopo l'uscita di Mean Girls, il risultato è inevitabilmente diverso dall'originale, ma è proprio questo a rendere il filmato particolarmente divertente. Cady non è più una studentessa che cerca disperatamente una scusa per parlare con il ragazzo che le piace e, soprattutto, dall'altra parte del banco c'è l'uomo che quella scena l'aveva diretta.

Anchenon è rimasto indifferente. L'attore che interpretavaha commentato la reunion sui social facendo sapere quanto gli mancassero Lohan e Waters. Ma il tempismo del video nasconde anche qualcosa in più di una semplice celebrazione nostalgica.stanno infatti per lavorare nuovamente insieme, oltre due decenni dopo Mean Girls.

I due si sono riuniti per Return to You, nuovo film romantico destinato a Netflix che vedrà Lohan protagonista accanto a Henry Golding. Per l'attrice sarà anche un nuovo tassello del rapporto costruito negli ultimi anni con la piattaforma dopo Falling for Christmas, Irish Wish e Our Little Secret. Return to You sarà ambientato nel 2008 e racconterà la storia di una potente avvocata che riceve per errore un DVD contenente il messaggio di una donna morente destinato al marito e quell'equivoco la porterà a mettersi alla ricerca dell'uomo, intraprendendo un viaggio destinato a cambiare la sua vita.

Per Lohan e Waters si tratta quindi di una reunion particolarmente significativa. Il regista non è legato all'attrice soltanto da Mean Girls: aveva già diretto Lohan in Quel pazzo venerdì, altro titolo diventato fondamentale nella sua carriera. E Lindsay non è stata neppure l'unica componente del cast a ricordarsi del 3 ottobre, poiché anche Jonathan Bennett ha celebrato il Mean Girls Day sui social, mentre Tim Meadows, interprete del preside Duvall, ha partecipato alle celebrazioni con un proprio video.

Del restocontinua a occupare un posto particolare nella cultura pop più di vent'anni dopo l'uscita. Il film del, interpretato anche da Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Lizzy Caplan e Tina Fey, ha prodotto una quantità di battute e scene diventate

Ma poche hanno avuto una seconda vita paragonabile a quella apparentemente innocua domanda fatta da Aaron Samuels a Cady Heron. Sono passati 22 anni, Lindsay Lohan è tornata più volte a quei personaggi e Mean Girls ha avuto nel frattempo anche una nuova versione cinematografica. Eppure, quando arriva il 3 ottobre, basta ancora chiedere che giorno sia per ritrovarsi immediatamente nel 2004.