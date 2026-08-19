L'intima confessione di Vin Diesel sul legame con la figlia di Paul Walker: "Non sarei venuto senza di lei"

Pubblicazione: 19 agosto alle 12:02

A Los Angeles, il red carpet del 25esimo anniversario di Fast and Furious avrebbe dovuto essere una celebrazione. Luci, flash, sorrisi di rito. Invece, Vin Diesel ha fatto qualcosa di inaspettato per una star del suo calibro: ha mostrato la propria vulnerabilità davanti alle telecamere di Entertainment Tonight. E lo ha fatto parlando di Meadow Walker, la figlia ventisettenne del suo "fratello Pablo", come chiamava affettuosamente Paul Walker.



L'attore, visibilmente commosso, ha ammesso senza filtri che probabilmente non sarebbe nemmeno riuscito a presentarsi all'evento senza di lei. Venticinque anni fa, alla premiere originale del film che avrebbe lanciato uno dei franchise più redditizi di Hollywood, accanto a lui c'era Paul Walker. Oggi, quel posto è vuoto da più di un decennio. Walker è morto in un incidente stradale nel novembre 2013, quando Meadow aveva appena quindici anni.



"Non so se avrei potuto sopravvivere all'assenza", ha detto Diesel, trattenendo a stento le lacrime. La presenza di Meadow, però, ha cambiato tutto. "Significa tutto per me. Perché non so se sarei riuscito a venire al red carpet", ha confessato all'intervistatore Kevin Frazier, lottando contro l'emozione che gli stringeva la voce.



Ma il legame tra Diesel e la figlia del suo migliore amico va ben oltre le apparizioni pubbliche o i gesti simbolici. È qualcosa di profondo, quotidiano, radicato nella vita di tutti i giorni. "È la prima persona a chiamarmi per la festa del papà", ha rivelato l'attore. Un dettaglio che colpisce perché è concreto, reale, lontano dalla retorica hollywoodiana. Non si parla di red carpet o premiere: si parla di una telefonata in una mattina di giugno, di una ragazza che sceglie di onorare l'uomo che suo padre considerava un fratello.





E non finisce qui. "È la prima a presentarsi a tutti i compleanni dei miei figli", ha aggiunto Diesel, che è padre di tre bambini: Hania, diciotto anni, Vincent, sedici, e Pauline, undici. Quest'ultima porta il nome di Paul Walker, una scelta che l'attore spiegò nel 2015 come "un modo per mantenere la sua memoria parte della mia famiglia e del mio mondo". Meadow, ha detto Diesel, "è una vera cugina per i miei angeli. Morirei per lei".



Non sono parole lanciate al vento. Diesel è il padrino di Meadow e nel 2021 l'ha accompagnata all'altare quando ha sposato l'attore Louis Thornton-Allan. Un matrimonio che si è concluso con una separazione annunciata nel 2023, ma che ha testimoniato quanto profondo sia il ruolo dell'attore nella vita della ragazza. Video e foto di quel giorno sono stati condivisi da Meadow sui social, anche se successivamente rimossi.



La serata del 17 agosto 2026 a Los Angeles ha riunito anche altri volti storici del franchise: Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, presenti accanto a Diesel e Meadow sul tappeto rosso. Rodriguez indossava un look total black con sneaker argentate, Brewster un abito nero in pizzo, mentre Meadow aveva scelto un top bianco abbinato a pantaloni scintillanti e con balze, completati da tacchi color crema e uno chignon tirato. Diesel, fedele al suo stile, si è presentato con canottiera nera e occhiali da sole.



L'anniversario dei venticinque anni non è stato l'unica occasione recente in cui il cast ha celebrato il franchise e ricordato Walker. A maggio, durante il Festival di Cannes, Diesel aveva già pronunciato un discorso emozionante in cui aveva menzionato "il mio fratello Pablo" e aveva ringraziato Meadow per essere stata presente. "L'unica persona che non mi avrebbe permesso di venire qui da solo a rappresentare quella fratellanza è Meadow Walker", aveva detto davanti alla platea francese.

