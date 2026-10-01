Linus come Van Gogh per dieci giorni: cosa si nasconde dietro la fasciatura all'orecchio

Pubblicazione: 01 ottobre alle 10:42

Con l'ironia che da sempre lo contraddistingue, Linus ha deciso di anticipare le domande dei suoi ascoltatori. Da giovedì 1 ottobre, chi segue Deejay Chiama Italia in radiovisione si troverà davanti a un'immagine insolita: il conduttore radiofonico con una vistosa medicazione sull'orecchio destro. "Ve lo dico prima così non vi impressionate", ha scritto su Instagram, accompagnando le parole con una foto che mostra la fasciatura e un'immagine generata dall'intelligenza artificiale che lo ritrae nei panni di un personaggio uscito dai dipinti di Vincent van Gogh.





decisamente poco discreta. Ma dietro l'autoironia si nasconde, trasformando la sua esperienza personale in un'occasione di sensibilizzazione.La causa della medicazione si chiama, un termine medico che molti potrebbero non conoscere ma che descrive. "Una cosa molto comune ma da non sottovalutare", ha spiegato il conduttore, aggiungendo con una punta di amarezza: "Speravo di cavarmela con un cerottino e invece... C'est la vie". Quella che inizialmente poteva sembrare una lesione minore ha richiesto invece un intervento più importante del previsto.

Ma cos'è esattamente un epitelioma? Si tratta di un tumore della pelle che si sviluppa a partire dalle cellule epiteliali. Questi tumori sono associati principalmente all'esposizione solare prolungata e tendono a comparire nelle zone del corpo più fotoesposte: viso, orecchie, collo, mani. Le persone con carnagione chiara risultano particolarmente vulnerabili, ma nessuno è completamente immune.





che hanno scelto di raccontare esperienze simili. La scorsa estate,, volto noto di Casa a prima vista,con un basalioma al viso. "Pensavo fosse un foruncolino, invece era un tumore", aveva raccontato, mostrando il percorso di diagnosi e trattamento. Due storie diverse, ma accomunate da un elemento fondamentale: l'importanza di non ignorare i segnali che il nostro corpo ci manda., dall'ironia del confronto con Van Gogh alla filosofica accettazione del "c'est la vie",. Anticipare le domande, spiegare la situazione, normalizzare il percorso di cura sono tutti elementi che contribuiscono a sdrammatizzare senza banalizzare, a informare senza allarmare.